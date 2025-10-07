Psiholozi tvrde: Toksičnu majku odaju ove 2 rečenice, deca posledice osete tek kasnije

Odrastanje sa toksičnom majkom može ostaviti brojne posledice na život deteta, a najčešće su znakovi traume vidljivi tek u odrasloj dobi deteta.

Kako objašnjavaju psiholozi, detetu je teško da prepozna nezdravo ponašanje njegovih roditelja, a kakav su uticaj ostavili na njega, u većini slučajeva shvata kad i sam postane roditelj, prenosi Psych Central.

Međutim, stručnjaci tvrde da se toksični roditelji, a naročito toksična majka, može prepoznati po rečenicama koje svakodnevno upotrebljava.

Najčešće su to fraze koje možda na prvu loptu ne zvuče alarmantno niti čudno, ali zapravo su jasan znak da se radi o osobi sklonoj manipulacijama i toksičnim obrascima ponašanja.

Jedna od tih fraza je: „Pogledaj šta si napravio/la“.

Ovom rečenicom se najčešće koriste toksične majke koje nastoje da okrive dete za sopstvena osećanja ili reakcije. Primera radi, ako je majka vikala na dete ili ga udarila, ovom rečenicom će pokušati da opravda svoj postupak, iako je svesna činjenica da je ona sama odgovorna za to.

Druga rečenica koju često koriste toksične majke jeste: „Zašto ne možeš da budeš poput njega/nje?“

Bilo kakvo upoređivanje sa drugim osobama loše je za detetovo zdravlje, a toksične majke tom rečenicom pokušavaju da nateraju dete da promeni svoje ponašanje u skladu sa njenim očekivanjima. Najčešće je, naravno, reč o nerealnim zahtevima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com