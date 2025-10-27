Roditelji ipak imaju „omiljeno“ dete: Istraživanje kaže da je pol presudan

Mnogi roditelji kažu da nemaju omiljeno dete — ali nova analiza pokazuje da čak i nesvesno možemo pokazivati sklonost prema jednom detetu. Istraživanje objavljeno u Psychological Bulletin analiziralo je podatke iz 30 studija koje su obuhvatile skoro 20.000 ispitanika i otkrilo da se roditelji češće iskazuju privrženost prema ćerkama nego sinovima.

Koja deca imaju veće šanse da budu omiljena

Rod i ličnost

Studija je pokazala da su roditelji skloniji deci koja su prijatna, organizovana i savesna. Takva deca često dobijaju više pažnje, pohvala i manje kritika.

Takođe, žene i muškarci — majke i očevi — prema ovoj analizi jednako pokazuju sklonost prema ćerkama.

Redosled rođenja

Još jedan faktor koji utiče na preferenciju je rođenje — starija deca često dobijaju veću autonomiju i slobodu, što može izgledati kao povlašćeni tretman.

Šta je “preferencijalni tretman” i kako se manifestuje

Preferencijalni tretman ne znači nužno otvoreno favorizovanje — to mogu biti sitni gestovi: više pažnje, manje kritika, veće poverenje ili sloboda.

Ovi obrasci mogu uticati na samopouzdanje i odnos između braće i sestara. Deca koja osećaju da su manje omiljena često navode slabiji emocionalni odnos sa braćom i sestrama i veći osećaj nepravde.

Kako roditelji mogu smanjiti pristrasnost

Svesnost i refleksija: shvatite kada instinktivno reagujete drukčije prema deci i zašto.

Jednaka pažnja: trudite se da vreme, pohvale i kritike budu balansirane među svom decom.

Razgovor i otvorenost: razgovarati sa decom o osećanjima, osigurati da svako dete oseća da ima značaj i da je voljeno.

Prilagođavanje ponašanja: kada primetite pristrasnost – ispravite je.

