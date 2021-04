Slavna glumica podelila omiljeni roditeljski savet pa izazvala raspravu

Glumica Eva Mendez sa kolegom Rajanom Goslingom ima dve ćerke – šestogodišnju Esmeraldu i četvorogodišnju Amadu. Na društvenim mrežama nikad ne objavljuje fotografije svoje dece, ali je odlučila da podeli omiljeni roditeljski savet kojim se i sama vodi u vaspitanju ćerki.

„Ne pitaju me često koja mi je omiljena roditeljska izreka, ali svejedno ću je objaviti“, napisala je pa podelila fotografiju s citatom: „Udarci razvoju deteta čine isto što i udaranje supružnika čini braku.“

To je među njenim fanovima izazvalo raspravu o disciplinovanju i kažnjavanju dece.

„Imam troje dece i razumem potrebu da udarite dete. Većina nas odrasla je u kulturama u kojima je fizičko kažnjavanje rutina pa je prihvaćeno. Ali mislim da treba raditi ono u šta želimo da pretvorimo našu decu. I nismo savršeni pa to znači i da se izvinimo deci kad uprskamo“, napisala je jedna majka.

Međutim, mnogi se nisu složili i smatraju da kažnjavanje udaranjem po guzi ima svrhu.

„Nikome nije cilj da izudara svoje dete, ali to ima korektivnu ulogu u vaspitanju dok su mali. To je potpuno drugačije od udaranja druge osobe. To nije nikako u redu“, „I moji roditelji su znali da me urade po guzi pa danas poštujem druge. Veruj mi, zaslužila sam jer sam bila derište“, neki su od stavova.

Kakvo je vaše mišljenje o ovoj večitoj temi?

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.