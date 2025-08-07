Stručnjaci otkrivaju: Ovo je najvažnija stvar koju deca dobijaju od baka i deka

Deca od baka i deka dobijaju bezuslovnu ljubav, sigurnost i važne životne vrednosti koje oblikuju njihovu ličnost.

Baka i deka nisu samo čuvari dok su roditelji na poslu. Njihova uloga u životu deteta ide mnogo dublje – i to potvrđuju i psiholozi.

Deca koja provode vreme sa svojim bakama i dekama razvijaju jači osećaj pripadnosti, sigurnosti i emocionalne stabilnosti. To nije samo sentimentalna priča – to je konkretan doprinos razvoju ličnosti.

Emocionalna sigurnost koju ne može da zameni ni najskuplja igračka

Stručnjaci ističu da deca od baka i deka dobijaju bezuslovnu ljubav, strpljenje i pažnju koje su često drugačije od roditeljskog pristupa. Baka i deka imaju više vremena, manje stresa i više razumevanja za dečje potrebe.

Upravo ta emocionalna sigurnost pomaže deci da se lakše nose sa stresom, da razvijaju empatiju i da se osećaju voljeno – bez pritiska i očekivanja.

Životne vrednosti koje se ne uče iz knjiga

Deca kroz razgovore sa bakama i dekama upijaju porodične priče, tradiciju, ali i važne životne lekcije. To su vrednosti koje se ne uče u školi, već se prenose kroz svakodnevne situacije – kako se rešavaju problemi, kako se poštuju drugi, kako se čuva ono što je važno.

Zajedničko vreme koje ostaje zauvek u srcu

Istraživanja pokazuju da deca koja imaju blizak odnos sa bakama i dekama kasnije u životu imaju bolje odnose sa drugima, više samopouzdanja i manje problema sa anksioznošću.

Zato, sledeći put kad baka kaže „dođi da ti ispričam nešto“, ne ignorišite to. Možda je baš to ono što će vaše dete pamtiti zauvek.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com