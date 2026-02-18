Tajna jednog od najmoćnijih ljudi sveta: Ovako su roditelji vaspitavali Bila Gejtsa da postane genije

Roditelji su mu dali slobodu i izazove - ovo su nepoznate lekcije koje su od Bila Gejtsa stvorile milijardera.

Bil Gejts je svima dobro poznat. Rođen 28. oktobra 1955. u Sijetlu, u porodici Vilijama H. Gejtsa starijeg i Meri Maksvel Gejts. Njegov odnos sa roditeljima, o kojem je često govorio u intervjuima i na blogu Gates Notes, otkriva važne lekcije za novopečene roditelje koji žele da razumeju kako je odrastao budući milijarder.

Majka mu je preminula 1994. od raka dojke, a otac 2020. od Alchajmerove bolesti, ali pouke iz njihovog odnosa i dalje inspirišu.

Dali su mu slobodu da radi šta god želi

„Ono što opsesivno radite između 13. i 18. godine je stvar u kojoj imate najviše šanse da postanete uspešni“, rekao je Gejts 2016.

Kao dete, Bil Gejts je bio nemiran. Roditelji su ga odveli kod psihologa, koji je rekao da „Bil ima ideje o nekim stvarima“. Njegov otac u knjizi Showing Up For Life istakao je da nije dobro sputavati dete u njegovim interesima jer je to gubljenje vremena.

Do 13. godine, Gejts je većinu vremena provodio van kuće, a noću je koristio tehnologiju na Univerzitetu Vašington. Svoj prvi softverski program napravio je sa 13 godina. U srednjoj školi pomogao je u formiranju grupe programera koja je kompjuterizovala platni sistem škole i osnovala kompaniju Traf-O-Data, koja je prodavala sisteme za sabiranje prometa lokalne samouprave.

Sloboda mu je dala priliku da otkrije šta zaista želi. Roditelji mu nisu nametali svoje ambicije, već su ga pustili da razvija ono što voli i u čemu je talentovan.

Podsticali su ga da se bavi stvarima u kojima nije bio dobar

Iako je Bil Gejts osoba s više veština, postoje određene aktivnosti za koje kao dete nije bio posebno zainteresovan.

„Gejts je bio vešt u mnogim stvarima, ali roditelji su ga takođe terali da radi stvari u kojima nije bio dobar, poput plivanja i fudbala. Takođe su ga podsticali da pohađa časove muzike“, stoji u izveštaju CNBC-ja.

Gejtsovi roditelji verovali su da ne treba odustajati ako u nečemu niste uspešni. Usadili su mu veru da uporan rad pomaže da postignete i ono što je naizgled nedostižno.

Pomogli su mu u postavljanju njegovih očekivanja i ciljeva

Roditelji nisu očekivali da njihov sin postane milijarder. Hteli su samo da bude obrazovan i odgovoran čovek.

„Naša očekivanja bila su jednostavna – da završi fakultet“, rekao je otac. Kad je Bil odlučio da napusti Harvard, roditelji su ga podržali, iako je to bila teška odluka.

Iako je prirodno da roditelji teže onome što je najbolje za njihovu decu, terati ih na put nespremne je velika zabluda. Roditelji ovog milijardera verovali su da neopravdano opterećenje dece ne samo da će sprečiti njihov rast, već će ograničiti i njihov opseg učenja o novim stvarima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com