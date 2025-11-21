Top 20 imena za bebe koja će obeležiti 2025: Omiljena su u svetu, ali i među roditeljima u Srbiji

Roditelji za svoje bebe u svetu 2025. biraju imena koja su poslednjih godina sve popularnija i u Srbiji.

Najpopularnija imena za bebe 2025. ističu se iz ogromne gomile — i otkrivaju iznenađujuće trendove koji vrede više od puke mode. Izbori poput Olivije, Noe, Elijane i Luke govore o nečemu dubljem: nužnosti ravnoteže između tradicije i inovacije.

Svake godine, BabyCenter objavljuje listu najpopularnijih imena za bebe — a podaci za 2025. pokazuju neke stabilne favorite, ali i nekoliko osveženja koja zaista privlače pažnju.

Šta se menja, a šta ostaje isto?

Olivia je ponovo na vrhu liste za devojčice — ime koje roditelji biraju iznova i iznova, zbog njegove profinjene topline.

Među dečacima, Noah i dalje drži prvo mesto.

Ali ne radi se samo o klasici.

Nova imena koja su u usponu

BabyCenter beleži novitete u top 10 — Elijana se pojavljuje na 7. mestu, a Aurora se popela na 9. mesto za devojčice.

Kod dečaka, Luka se vraća u top 10, dok ime Leo više nije na tom nivou.

Top 10 najpopularnijih imena za devojčice

Olivija

Amelija

Sofija

Ema

Izabela

Šarlot

Elijana

Eli

Aurora

Mia

Top 10 najpopularnijih imena za dečake

Noa

Lijam

Oliver

Ilajdža

Mateo

Levi

Lukas

Ezra

Ašer

Luka

Najpopularnija ženska i muška imena – značenje

Olivija

Olivija je jedno od onih imena koja odmah deluju graciozno i puno svetlosti. Potiče od latinske reči oliva, što znači „maslinovo drvo“, simbol mira, mudrosti i prijateljstva. Ima nečeg umirujućeg u tome, poput sunca u tiho jutro. Ime nosi mekan, melodičan zvuk koji deluje i elegantno i prijateljski, što bi moglo da objasni zašto je godinama ostalo na vrhu lista imena za bebe.

Olivija ima bezvremenski šarm. Podjednako dobro stoji devojčici koja se vrti u letnjoj haljini kao i samouverenoj ženi koja vodi sastanak upravnog odbora. Klasično je, ali nikada dosadno, slatko, ali snažno, sa notom sofisticiranosti koja se nikada ne trudi previše.

Noa

Noa je jedno od onih imena koja nikada ne izlaze iz mode. Jednostavno je, toplo i tiho snažno. Potiče od hebrejskog imena Noje, što znači „odmor“ ili „uteha“, što je baš kako treba za mališana koji donosi mir (i možda nekoliko neprospavanih noći, budimo iskreni) u vaš svet.

Priča o imenu seže daleko u prošlost, setite se Nojeve barke, duga i novih početaka, simbola nade posle oluje. To je deo onoga što ga čini tako bezvremenskim. Roditelji ga vole jer deluje utemeljeno, a opet puno srca, nežno, ali stabilno. To je vrsta imena koja lepo raste sa osobom: slatko za bebu, kul za tinejdžera i ugledno za odraslu osobu.

Zašto su osveženja na listi imena važna?

Eksperimentisanje roditelja – Veći broj novih imena u top 100 pokazuje da roditelji žele da budu kreativniji i da imena nisu samo tradicionalni izbor.

Jedinstvenost i značenje – Imena kao Aurora (znači „zora“) ili Elijana imaju romantičnu, skoro mističnu notu, ali nisu pretenciozna.

Kombinacija modernog i starog – Blend klasičnih imena (Noa, Lukas) sa svežim, “budućim-usmerenim” imenima stvara balans koji mnoge privlači.

Širi trendovi koje ova lista sugeriše

Roditelji su proaktivni, ne biraju samo po imenu koje je “bezbedno”, već razmišljaju o značenju, zvuku i individualnosti.

Trend nostalgičnog povratka – dok neka imena bivaju “reinkarnirana”, drugi favoriti iz prošlosti se vraćaju u modernom svetlu.

Sa novim imenima koja dolaze u top 100 (poput Džuniper, Eloiz, Malahi) jasno je da ne postoji jedna dominantna “moda imena”.

Lista kao inspiracija

Najpopularnija imena za bebe 2025. nisu samo statistika – to su odrazi vrednosti koje roditelji danas cene: toplinu, smisao, individualnost. Bilo da želite ime koje se uklapa s tradicijom ili koje izgovara nešto novo, lista za 2025. pruža inspiraciju — i pokazuje da ime može biti više od reči.

