Tri rečenice koje dete treba da čuje od roditelja svaki dan — promeniće mu život

Vaspitanje koje neguje samopouzdanje počinje rečima: svakodnevne poruke podrške i poverenja oblikuju način na koji dete vidi sebe i svet. Dosledne, pozitivne poruke moćnije su od povremenih pohvala, da uloga roditelja kao modela i rečenice koje roditelji izgovaraju oblikuju detetovo samopouzdanje, osećaj sigurnosti i način na koji će graditi odnose s drugima.

Psiholozi ističu tri jednostavne poruke koje bi deca trebalo često da slušaju kako bi razvila emotivnu stabilnost i otpornost.

„Volim te“

Psiholozi upozoravaju da deca koja redovno čuju ovu rečenicu jače osećaju pripadnost i bezuslovnu ljubav, što im daje osnovu za razvijanje samopoštovanja i sigurnosti čak i kada porodični dani nisu savršeni.

„Ponosan/na sam na tebe“

Terapeuti naglašavaju važnost pohvale za trud, a ne samo za uspeh; kad roditelj istakne ponos zbog zalaganja ili dobrog ponašanja, dete uči da vrednost dolazi iz procesa učenja i upornosti, što podstiče unutrašnju motivaciju.

„Tu sam za tebe“

Stručnjaci za razvoj deteta ističu da sigurnost u dostupnu roditeljsku podršku povećava otpornost; kada dete zna da nije samo u izazovima, lakše se suočava s teškoćama i razvija poverenje prema sebi i drugima.

