Tri roditeljske navike tiho uništavaju decu — Gabor Maté upozorava šta morate da promenite

Poznati psihijatar Gabor Maté upozorava da mnoge uobičajene prakse u vaspitanju dece, koje društvo smatra normalnima, mogu dugoročno štetiti emocionalnom i fizičkom razvoju deteta.

Stres u trudnoći utiče na dete

Maté podseća da stres koji majka nosi tokom trudnoće ima snažan uticaj na biološki i emotivni razvoj nerođenog deteta te da lekari često ne istražuju dovoljno šta trudnice stvarno opterećuje.

„Učenje“ bebe da same spavaju i ignorisanje plača

Metode poput sleep traininga, gde se bebe uče da same spavaju bez odgovora na njihov plač, izgledaju praktično, ali po Matéu potkopavaju sigurnost i povezanost koju beba treba za zdrav emotivni razvoj.

Kažnjavanje izolacijom i metoda timeout

Slanje deteta na „timeout“ ili u izolaciju kad je ljuto može izgledati kao efikasna disciplina, ali prema Matéu takve tehnike obeshrabruju izražavanje emocija i narušavaju sposobnost djeteta da zdravo procesuira osećanja.

Posledice potiskivanja emocija

Deca čija osećanja nisu prihvaćeni često razvijaju mehanizam potiskivanja emocija da bi sačuvala odnos s roditeljima; to može pomoći u detinjstvu, ali kasnije povećava rizik od depresije, anksioznosti i čak autoimunih bolesti.

Šta Maté predlaže umesto strogih pravila

On savetuje da roditelji slušaju stvarne potrebe dece, dopuštaju im da izraze emocije bez osude te grade sigurnost i povezanost umesto da slepo primenjuju popularne norme i „praktične“ metode odgoja koje su štetne.

