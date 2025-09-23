Tri roditeljske navike tiho uništavaju decu — Gabor Maté upozorava šta morate da promenite

Poznati psihijatar Gabor Maté upozorava da mnoge uobičajene prakse u vaspitanju dece, koje društvo smatra normalnima, mogu dugoročno štetiti emocionalnom i fizičkom razvoju deteta.
Stres u trudnoći utiče na dete
Maté podseća da stres koji majka nosi tokom trudnoće ima snažan uticaj na biološki i emotivni razvoj nerođenog deteta te da lekari često ne istražuju dovoljno šta trudnice stvarno opterećuje.
„Učenje“ bebe da same spavaju i ignorisanje plača
Metode poput sleep traininga, gde se bebe uče da same spavaju bez odgovora na njihov plač, izgledaju praktično, ali po Matéu potkopavaju sigurnost i povezanost koju beba treba za zdrav emotivni razvoj.
Kažnjavanje izolacijom i metoda timeout
Slanje deteta na „timeout“ ili u izolaciju kad je ljuto može izgledati kao efikasna disciplina, ali prema Matéu takve tehnike obeshrabruju izražavanje emocija i narušavaju sposobnost djeteta da zdravo procesuira osećanja.
Posledice potiskivanja emocija
Deca čija osećanja nisu prihvaćeni često razvijaju mehanizam potiskivanja emocija da bi sačuvala odnos s roditeljima; to može pomoći u detinjstvu, ali kasnije povećava rizik od depresije, anksioznosti i čak autoimunih bolesti.
Šta Maté predlaže umesto strogih pravila
On savetuje da roditelji slušaju stvarne potrebe dece, dopuštaju im da izraze emocije bez osude te grade sigurnost i povezanost umesto da slepo primenjuju popularne norme i „praktične“ metode odgoja koje su štetne.
