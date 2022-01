U Rusiji se devojčica izgubila u snežnoj oluji, noć preživela grleći psa (foto)

Desetogodišnja devojčica Vika preživela je noć po jakoj snježnoj oluji u Rusiji grleći psa, preneo je CNN, pozivajući se na rusku državnu televiziju i lokalne medije.

Girl survives -11C temperatures by cuddling a stray dog for warmth in Russia

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 19, 2022