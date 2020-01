Američki bend Pixies 1. septembra na Tašmajdanu

BEOGRAD – Američki bend Pixies, kog očekuje koncert 1. septembra na stadionu „Tašmajdan“ u Beogradu, objavio je na Jutjubu tri nove pesme, kao dodatak aktuelnom albumu „Beneath the Eyrie“

Bend je saopštio da su „The Good Works of Cyrus“, „Please Don’t Go“ i „Ćapel Hill“ zabeležene kao demo pesme tokom snimanja „Beneath the Eyrie“, koji je objavljen u septembru 2019. godine.

Da se bend glavnog autora, pevača i gitariste Blek Frensisa, gitariste Džoija Santijaga, bubnjara Dejvida Loveringa i basistkinje Laz Penšantin nalazio u vrlo kreativnoj fazi potvrđuje snimljenih, a tada neobjavljenih čak osam ili devet dodatnih demo pesama.

„Među njima ima bar dve koje su mu se stvarno dopale i voleo bih da su se našle na albumu“, rekao je Lovering povodom izlaska „Beneath the Eyrie“.

Alternativni bend iz Bostona Pixies svetsku pažnju privukao je strukturno i dinamički neuobičajenim, ali izuzetno uzbudljivim pesmama poput „Caribou“, „Gigantic“, „Where Is My Mind“, „Debaser“, „Here Comes Your Man“ i „Monkey Gone To Heaven“, zabeleženim na nizu danas kultnih, bučnih gitarskih albuma…

(Tanjug)