Arcturus, Entombed A. D, Total Ćaos. . . stižu na Exit

BEOGRAD – Pored već najavljenih Phila Anselma koji će na glavnoj bini uz svoj novi bend The Illegals izvesti set koji se sastoji od pesama Pantere, kao i operske metal dive Tarje Turunen koja stiže na Ađiko Fusion binu, na EXIT i Explosive binu stižu Arcturus, Entombed A.D, Peter and the Test Tube Babies i Total Ćaos, ali i niz drugih domaćih, regionalnih i svetskih izvođača spremnih za opasnu svirku, najavili su dans iz Exit tima.

Nova pojačanja predvodi jedno od vodećih svetskih deathcore imena, Whitećapel, koji premijerno stižu na ove prostore i čiji živi nastupi predstavljaju pravu energetsku bombu koja se ne propušta, dok se giganti švedske melodic death scene, Soilwork, takođe pripremaju za svoj premijerni nastup u Srbiji, kako bi publiku poveli na sonično putovanje kroz svoju bogatu karijeru.

Evoluciju svog zvuka i desetogodišnjicu muzičke karijere na Explosive bini proslaviće Booze & Glory, neustrašiv street – punk sastav iz Londona.

na Exit festivalu cje nastupiti i nemačke i svetske legende dark wave industrial scene, Das Ić, koji su od osnivanja krajem osamdesetih do danas inspirisali bezbroj umetnika širom sveta.

Silovite rifove doneće i Enforcer, jedan od najjačih heavy speed metal bendova iz švedske u konstantnom usponu popularnosti već 14 godina, kao i jedno od najcenjenijih doom metal imena ove unikatne i mračne scene, švedski October Tide.

Holandski hardcore sastav, Vitamin X, doneće svoj prepoznatljiv zvuk koji karakteriše furiozni punk/HC pomešan sa thrash metalom i rok rifovima iz sedamdesetih godina prošlog veka.

Potom dolazi i mladi engleski punk bend Grade 2, čiji se zvuk može opisati kao snažan i brz, uključujući melodičnu gitaru i pevljive vokalne delove, dok iz ruskog smrznutog pakla stiže crošover banda Siberian Meat Grinder, mešajući hardcore thrash sa mnoštvom žanrova – od black metala do repa.

Publici Explosive bine predstaviće se i rumunski Sur Austru, bend koji je oformljen od preostalih članova kultnog sastava Negura Bunget, sa ciljem održavanja besmrtnog duha tog benda, a iz regiona stiže slovenački sastav KAOZ, velenjski metal starosedeoci prisutni na sceni više od 20 godina, stvarajući soničnu thrash džunglu svojim jedinstvenim pristupom muzici.

Pored njih, eksplozivnu armiju na ovogodišnjem Exitu činiće i Scandal, melodični street punk sastav koji dolazi iz Rumunije, situiran u Londonu, te Otvoreni Prelom, anarho hardcore pankeri iz Srbije, zatim Asphalt Ćant kao vodeći domaći dark wave bend, kao i veterani rumunske gothic doom scene – Grimegod.

Najekstremniju binu na Petrovaradinskoj tvrđavi pokoriće i malteški ekstremni metalci MartYriuM, hardcore band iz Beograda, Bronze, dok iz regiona stiže pojačanje u vidu dva zagrebačka sastava – hardcore grupe Ponor i metalcore benda Pale Origins, a za oldsćool heavy metal prizvuk biće zadužen domaći sastav Thundersteel.

