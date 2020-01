B. Ajliš trijumfovala na dodeli Gremija, odata pošta Brajantu

LOS ANĐELES – U Stejples centru u Los Anđelesu sinoć su dodeljene Gremi nagrade, a mlada muzička zvezda, 18-godišnja pop pevačica Bili Ajliš trijumfovala osvojivši pet nagrada, uključujući i nagradu za najboljeg novog pevača i pesmu godine „Bad guy“.

Pored tih, ona je osvojila i nagradu za najbolji album godine za svoj debitanstki album „Kad svi zaspimo, kuda idemo“ (When We All Fall Asleep, Where Do We Go), prenosi BBC.

Ona je osvajanjem tih nagrada pretekla tejlor Svift kao najmlađa osoba koja je ikada dobila nagradu.

Njen stariji brat, Finias O’Konel takođe je dobio nagrade kao producent godine za svoj rad na njenom albumu, koji je inače sniman u porodičnoj kući.

Primajući nagradu za album godine, Eliš je rekla da misli da je tu nagradu zaslužila Arijana Grande.

Gremi nagradu za video godine osvojio je Lil Nas X za pesmu „Old Town Road“, kao i zlatni gramofon za pop duo ili grupni nastup, zajedno sa Bilijem Rejem Sajrusom.

Pevačica Lizo osvojila je tri nagrade, među kojima su one za najbolje solo pop izvođenje za hit „Truth Hurts“, kao i za tradicionalni R&B nastup i za savremeni album.

Inače sam počeetak ceremonije protekao je u znaku pogibije NBA igrača kobija Brajanta kome je odata počast minutom ćutanja na samom početku, a glavni program večeri otvorile su pevačice Lizo i Ališa Kiz, obe pomenuvši velikog sportistu.

Bivša prva dama Amerike Mišel Obama dobila je Gremija za najbolji izgovoreni album, odnosno za audio knjigu „Becoming“, dok je kantri pevačica Tanja Taker dobila prvi Gremi u 61. godini, za najbolji kantri album „While I’m Livin“ i za najbolju kantri pesmu „Bring My Flowers Now”.

Gremi nagradu za najbolju kompilaciju za vizuelne medije osvojila je pesma „Shallow“ koju izvode Lejdi gaga i Bredli Kuper.

(Tanjug)