„BalletX“ prvi put u Evropi i to u Srbiji

BEOGRAD – Srbija je prva evropska zemlja koja se našla na mapi turneje filadelfijske kompanije savreme igre – „BalletX“, koja večeras nastupa u Srpskom narodnom pozorištu, a sutra u zemunskom teatru „Madlenianum“, u okviru 16. Beogradskog festivala igre.

Osnovan 2005. godine od strane Kristine Koks i Matjua Ninana, a sada pod rukovodstvom Koksove kao umetničke i izvršne direktorke, „BalletX“ ispituje granice klasičnog baleta podstičući formalno eksperimentisanje uz očuvanje stroge tehnike.

Od osnivanja trupe, „BalletX“ je proizveo 73 postavke 37 međunarodno priznanih umetnika, poput Matjua Ninana, Džodi Gejts, Treja Mekintajera, Anabel Lopez Očoe i Darela Grand Multrija.

Koks je na današnjoj koferenciji za novinare u novootvorenom „D’Juice“ baru rekla da voli čvrstu baletsku formu i tehniku baleta, ali predstavljenu jezikom savremenih koreografa, uz uverenje da igra predstavlja most koji povezuje zajednicu.

Kompaniju čini 10 igrača različitih nacionalnosti, a Koks kaže da joj je najbitnije da su strastveni, ekspresivni, posvećeni veštini i da na sceni upravo svojom različitošću reflektuju svet te publika može da se poistoveti sa pričom koju donose.

U izboru koreografa, Koks ističe da joj je bitno da je koreografija iznenadi i bude nepredvidljiva, a među delima koje njena trupa izvodi ima najrazličitijih priča koje povezuje to što su sve emotivne.

Nastoji takođe da pruži priliku koreografkinjama, te će u ovoj sezoni od sedam premijera četiri komada raditi žene.

Koks je objasnila da u SAD nema mnogo direktorki i osnivačica, zbog čega je ona morala mnogo više da radi kako bi svoju kompaniju dovela do toga da je kritičar „Njujork Tajmsa“ oceni kao jednu od najboljih.

„U SAD ima mnogo velikih baletskih kompanija, ali ne i manjih i srednjih. Svi zavisimo od donacija i moramo mnogo da radimo da bismo došli do sredstava, ali razvijali smo se i od sezone koja traje 19 nedelja, došli smo do 37 nedelja i do toga da kritičar „Njujork Tajmsa“ Alister Mekoli dolazio u Filadelfiju da nas gleda i u svojoj kiritici kaže da imamo neke od njjaboljih igrača u SAD štoi je veliki kompliment“, rekla je Koks.

U Srbiji predstaviće triptih koji čine komadi „Šah-mat“ španskog koreografa Kajetana Sota, „Gran Partita“ finskog umetnika Jorme Ela i „Poslednja čaša“ Matjua Ninana, koosnivača trupe.

Koks je objasnila da upravo ovaj triptih, sastavljen od vrlo različitih komada, demonstrira njihovo nastojanje da na sceni prikažu svu raznovrsnost sveta i umetničke igre.

Reči hvale za kompaniju „BalletX“ i Beogradski festival igre imao je i ambasador SAD u Srbiji Kajl Skat.

On je naglasio da zahvaljujući Aji Jung i izuzetnom festivalu koji organizuje, Beograd je tokom dve sedmice u centru pažnje svetske javnosti kada je igra u pitanju.

Skat je podsetio da su prethodne tri godine na festival dolazile trupe i umetnici iz Njujorka i izrazio je zadovoljstvo što sada srpska publika ima priliku da vidi da nije Njujork jedini centar savremene igre u SAD-u.

