Beer Fest: Više od 120 koncerata na četiri bine

BEOGRAD – Na „Belgrade Beer Festu“, od 14. do 18. avgusta, na četiri bine na Ušću biće održano više od 120 besplatnih koncerata.

Od ove godine „Beer Fest“ postaje deo nove festivalske platforme – „Cloud Festivals“, koja će objediniti tri festivala na Ušću (Beer Fest, Music Week i Noć muzike) od 14. do 30. avgusta.

„Cloud“ će posetiocima sva tri festivala omogućiti i pristup VIP zonama, koje će ove godine biti proširene i pružiće bolji užitak kako u koncertima, tako i u brojnim pivskim brendovima.

Karte za VIP zone uskoro će biti puštene u prodaju, a novina je to što će konzumacija uz VIP kartu biti neograničena tokom cele večeri („All you can drink“ koncept).

Muzički program na „Beer Festu“ će se prvi put održavati uporedo na četiri bine – Main stage, Alternative Stage, Groove stage i Bunt stage.

Neke od najvećih muzičkih zvezda regiona i sveta će nastupiti na Main stage-u, a ovogodišnji festival će otvoriti sjajan muzički spektakl “Rok opera”.

Na bini će se naći 120 izvođača koji će izvoditi antologijske muzičke hitove svetskih rok zvezda.

Od 22.30 sati po prvi put u Srbiji će svirati gitarista grupe „The Smiths“ Džoni Mar, koji će pored pesama sa svojih albuma, izvoditi i najveće hitove benda, a publika će uživati i u muzici domaćih bendova – „Artan Lili“, „Majke“ i „Kanda, Kodža i Nebojša“.

Drugi dan festivala otvara legendarno „Atomsko sklonište“, a Marko Louis, „Kerber“ i „Eyesburn“ će na Ušće doneti i tradicionalne zvuke trube, regea i hardkor panka.

Od 21.30 časova na Main stage-u će nastupiti američki reperi „Crazy Town X“, koji na „Beer Fest“ dolaze prvi put, a u sklopu turneje na kojoj obeležavaju 20 godina rada.

U petak 16. avgusta posetioce na Ušću očekuje žestoka svirka domaćih bendova „Sharks, Snakes and Planes“, „Bjesovi“, „Električni orgazam“ i „Orthodox Celts“, a prvi povratnički koncert u Srbiji će održati grupa „Negative“.

Iz Hrvatske stiže veoma popularni splitski reper Vojko V, kao i jedan od najtraženijih bendova u regionu, bend „Brkovi“, koji na duhovit način spaja turbofolk sa rokom i hevi metalom.

Za muzičko zagrevanje trećeg dana će biti zadužen mladi Džoni Ranković, a potom će nastupiti Bilja Krstić i „YU Grupa“ te zatim Magnifico i Damir Urban.

Poslednje večeri festivala na Main stage-u publika će slušati popularni crnogorski bend „Perper“, kao i Dejana Cukića, „Bombaj štampu“, „Blažu i Kljunove“.

Prvi put na bini „Beer Festa“ će nastupiti nekada veoma popularni „Tap 011“, a iz Zagreba dolazi „Elemental“, dok iz Velike Britanije stiže bend „Zion Train“, koji već 30 godina na inovativan način miksuje rege i dens muziku.

Na „Alternative“ i „Groove“ stage-u će nastupiti ništa manje popularni lideri alternativnih muzičkih pravaca, a Bunt stage će biti rezervisan za nastupe demo bendova, koji su se izdvojili tokom „Bunt rock“ festivala.

(Tanjug)