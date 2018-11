Bertoluči je karakteristika bioskopa s velikim platnom

BEOGRAD – ProslavlJeni reditelj Emir Kusturica izjavio je danas da je ono što je učinio italijanski filmski režiser Bernardo Bertoluči bilo „doticanje neba jedne vrste umetnosti i utoliko je on upravo karakteristika bioskopa sa velikim platnom, a to nije malo“.

„Kada sam prvi put pogledao ‘Konformistu’, što je bio jedan od onih filmova koji su odveli Bertolučija iz jedne klasične forme, od onog što je bio italijanski neorealizam, u pravcu modernizma (Žan-Lika) Godara, (Fransoa) Trifoa, uplašio sam se da gubimo zapravo ono što je bilo najvrednije u posleratnoj italijanskoj kinematografiji“, rekao je Kusturica agenciji Srna povodom smrti Bernarda Bertolučija.

Kusturica je istakao da je njegov razvoj ukazivao da je reč o jednom od najvećih umetnika u posleratnoj Evropi.

„Njegov razvoj, koji je, što se mene tiče, kulminirao u ’20. veku’, bio je vrhunac i spoj literature, slikarstva i filma koji je postajao autentičan izraz. Mislim da je to bio vrhunac evropske kinematografije uz (Federika) Felinija i sve druge dobre autore“, rekao je Kusturica.

On je ocenio da je u slučaju Bertolučija to bilo najizraženije, jer je on bio izuzetno politički aktivan i jedna vrsta one stvarne levice koja je sve donedavno postojala kao politički pravac.

„Ono što je on postigao u toj istinitoj priči gde su se sudarili italijanski seljaci, italijanski komunisti sa onim što je predstavljalo odlazeći fašizam, i vile kojima su iznabadali ove koji su predstavljali taj poraženi sistem, bila je jedna, rekao bih, andrićevska slika sveta, jedan svet se slomio, drugi uspostavio, a da nije našao svoj pravi put“, rekao je Kusturica.

„Na početku tog filma stoji revolucionarna slika (Ežena) Delakroa i mislim da je on svoje široke poteze zapravo izvlačio iz inspiracije koja je dolazila iz velike italijanske slikarske tradicije, a i francuske, jer je on bio čovjek koji je govorio nekoliko jezika. Nažalost, rano je seo u kolica, ali ono što je on učinio, bilo je upravo doticanje neba jedne vrste umetnosti i utoliko je upravo Bertoluči karakteristika bioskopa s velikim platnom a to nije malo“, zaključio je Kusturica.

Italijanski filmski režiser Bernardo Bertoluči preminuo je u 77. godini u svom domu u Rimu.

Autor je filmova „Komformista“, „Strategija pauka“, „Dvedešti vek“, „Mali Buda“, „Poslednji tango u Parizu“, „Ukradena lepota“ i „Poslednji kineski car“, koji je 1987. godine dobio devet Oskara. Dobitnik je i počasne nagrade festivala u Kanu.

