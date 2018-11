„Beži Zeko beži“ Džona Apdajka na tribini Laguninog kluba

BEOGRAD – Večeras se na tribini Laguninog književnog kluba u SKC govorilo o knjizi „Beži Zeko beži“ američkog klasika Džona Apdajka (1932-2009), a o kultnom romanu razgovarali Biljana Dojčinović, profesorka na Katedri za opštu književnost Filološkog fakulteta u Beogradu koja je doktorirala na Apdajku i Vasa Pavković književni kritičar koji je potpisao neke od srpskih prevoda Apdajka kao urednik.

Medijator Tanja Vučković podsetila je da je ovo sedma knjiga bibloteke „Amerikana“, pokrenute da objavljuje renominara književna dela koja iz različitih prespektiva osetljavaju američki način života, njihove vrednosti i uticaj na savremeni svet.

To su upravo osobine koje poseduje Apdajkov roman, jer se bavi otporom pojedinca (u ovom slučaju to je Hari Angstrom zvani Zeka)prema učmalosti u predgrađu, monotoniji i nezadovoljstvu poslom kojim se bavi.

Apdajk u romanu prikazuje jednog antiferoja, smatra Dojčinovioć, dok Pavković u njemu vidi heroja koji se ne miri sa životom kakav ima već traži izlaz, a to njegovo bekstvo vodi ga samo u novu vezu koja nije ništa srećnija od one koju je ostavio i on se vraća porodici.

Apdajk je, kako je kazao Pavković, prati sudbinu Zeke kroz četrii romana i tako daje sliku promena u američkom društvu za te četiri decenije, otkrivajući da sve promene nisu glavnom junake donele onu slobodu i sreću koju je tražio, čak i kada je postao bogat.

Dojčinović je objasnila da je Apdajk uz Sola Beloa i Filipa Rota smatran u Americi najboljim predstavnikom savremene američke moderne i da su njegove knjige groteskne alegorije američkog načina života i mita o sreći i uspehu.

Posetioci su mogli da pogledaju večeras i kratak dokumentarni film o Apdajkovom boravku u Beogradu pre ravno 40 godina .

