Bili Ajliš trijumfovala na dodeli Gremija, odata pošta Brajantu

LOS ANĐELES – U Stejples centru u Los Anđelesu sinoć su dodeljene Gremi nagrade, a mlada muzička zvezda, 18-godišnja pop pevačica Bili Ajliš trijumfovala osvojivši pet nagrada, uključujući i nagradu za najboljeg novog pevača i pesmu godine „Bad guy“.

Pored tih, ona je osvojila i nagradu za najbolji album godine za svoj debitanstki album „Kad svi zaspimo, kuda idemo“ (When We All Fall Asleep, Where Do We Go), prenosi BBC.

AP Photo/Chris Pizzello

(Tanjug)