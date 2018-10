Čuvena grupa „The Cure“ na Exitu iduće god. , prvi put u SRB

BEOGRAD – Jedan od najznačajnijih bendova rok muzike, britanska grupa „The Cure“ dolazi u Novi Sad gde će u okviru programa Festivala Egzit nastupiti, 4. jula iduće godine na Petrovaradinskoj tvrđavi, objavili su danas organizatori Festivala.

Kako je iz organizacije Festivala poručeno, višegodišnja želja egzitove publike biće ispunjena sledece godine kada Cure kreću na završnu turneju u svojoj karijeri.

„The Cure“, bend koji od 1976. predvoji Robert Smit, poznat je po hitovima Boys don’t cry, Lovesong, Friday, I`m in love, Lullaby,Just like Heaven, Close to me i drugi…

(Tanjug)