Čuveni američki bend Piksiz na Tašu u septembru 2020.

BEOGRAD – Svetski čuveni američki bend Piksiz (Pixies), koji je nedavno objavio hvaljeni novi album „Beneath The Eyrie“, održaće koncert 1. septembra naredne godine na stadionu „Tašmajdan“ u Beogradu.

Prošlo je 30 godina od prvog i jedinog, danas kultnog koncerta Piksiz u Beogradu.

U Studentskom kulturnom centru 1989. godine nastupio je tada malo poznati alternativni bend iz Bostona, koji je već počinjao da intrigira i privlači svetsku pažnju strukturno i dinamički neuobičajenim, ali izuzetno uzbudljivim pesmama poput „Caribou“, „Gigantic“, „Where Is My Mind“, „Debaser“, „Here Comes Your Man“, „Monkey Gone To Heaven“…

Piksiz danas u svetu uživaju ugled izuzetno uticajnog i poštovanog benda.

Curt Cobain je priznavao njihov uticaj pri stvaranju generacijske himne Nirvane „Smells Like Teen Spirit“, Thom Jorke iz Radiohead-a je isticao da su mu Piksiz izmenili život, Bono iz U2 ih je prozvao „jednim od najvećih američkih bendova ikad“, dok ih je hvalio i veliki David Bowie, koji je čak kasnije obradio pesmu „Cactus“.

Predvođeni gitaristom Blek Frensisom, prepoznatljivom po stihovima o NLO, seksu, biblijskim i drugim neočekivanim temama, kao i pevanju između prijatne smirenosti i iznenadnog izluđujućeg gnevnog vriska, Piksiz su se pročuli nizom danas kultnih, bučnih gitarskih albuma – „Come On Pilgrim“ (1987), „Surfer Rosa“ (1988), „Doolittle“ (1989), „Bošanova“ (1990) i „Trompe le Monde“ (1991).

Nakon raspada benda 1993. godine, usled zamora i međusobnih nesuglasica, Frensis, gitarista Džoi Santijago, basistkinja Kim Dil i bubnjar Dejvid Lovering ponovo se okupljaju 2004. godine, a diskografski rad obnavljaju, doduše sada bez Dil, albumom „Indy Cindy“ (2014).

Sa novom basistkinjom Laz Penšantin stiže „Head Carrier“ (2016) i konačno „Beneath The Eyrie“ (2019), koji poseduje gnevnu ubrzanost, beskrajnu maštovitost i živopisnu estetiku ranih albuma, ali ih ne kopira.

Ulaznice za koncert Piksiz na Tašu biće u pretprodaji od 6. decembra u 10 časova, a do 1. marta biće po nižim cenama.

(Tanjug)