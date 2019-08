„Dar-mar“ – knjiga u kojoj žive pesme sa greškama

BEOGRAD – Čitajte, dragi čitaoci, pažljivo, budite kritični, ne verujte očekivanjima, očekujte da budete prevareni, ne dozvolite da vas poezija uspava“, poručuje pesnikinja Dragana Mladenović na početku svoje zbirke pesama „Dar-mar“.

Pisala ju je sa uverenjem da je „misija poezije za decu, pa i poezije i književnosti uopšte, da probudi čitaoca, da mu otvori oči i upali sva svetla u glavi“.

„Nekome se, prilikom susreta s pravom knjigom, to dogodi u detinjstvu, nekome u ranoj mladosti, nekome znatno kasnije … nekome, nažalost, nikada. I to je jako tužno. Ukoliko samo jednom astronautu-čitaocu ‘Dar-mar’ prokrči put do knjige-budilnice, darmarska misija sletanja u svet književnosti može se proglasiti uspešnom“, ističe Mladenović.

„Dar-mar“, sa ilustracijama Borisa Kuzmanovića, u izdanju „Kreativnog centra“, knjiga je u kojoj žive pesme s greškama, ali ne sa običnim greškama, već sa onim namernim – u svakoj pesmi neke reči su uljezi.

Traganje za uljezima, izrazima koji ne pripadaju određenim skupovima reči, pretvara, prema zamisli autorke, čitanje u zamršenu avanturu koja zahteva pažnju i posvećenost.

„Ko čita napamet, neće ni primetiti da je tokom nedeljnog ručka progutao auspuh“, upozorava Mladenović mlade čitaoce.

Opisujući glavni koncept knjige, Mladenović objašnjava da „Dar-mar“ zahteva pažljivo čitanje, jer onaj koji čita napamet može biti prevaren.

„S druge strane, pažljivo čitanje vodi boljem razumevanju teksta i, sledstveno, sveta. Olakšavajuća okolnost za čitaoca jeste to da se ideja usredsređenog čitanja ovde sprovodi kroz prilično pitku i razigranu formu, da se jedan vrlo ozbiljan i zahtevan proces zapravo odvija kroz igru“, istakla je Mladenović.

Prema rečima autorke čitanje utiče na povećanje fonda reči, otvara nove vidike, utiče na brže razmišljanje, pospešuje uspešno seckanje peršuna, vodi boljem razumevanju sveta…

Ovu neobičnu knjigu za dugo čitanje, razmišljanje i posmatranje ilustrovao je Boris Kuzmanović, koristeći kombinovanu tehniku u kojoj preovladava prožimanje crteža i kolaža.

Ilustrovanje poezije za mlade smatra misijom.

„Autor treba da nađe način da se uvuče u simboličan i apstraktan svet mladih koji je raspričan, znatiželjan, šaren, koji iznenađuje, ali je pre svega naivno iskren i direktan. Približavanjem mladima pomažemo i olakšavamo ostalima koji se osećaju starijim ili ozbiljnijim da shvate da prava i istinita priča ili crtež oko nje uvek govore sa osmehom, raširenih ruku i otvorenog uma „, smatra Kuzmanović.

Dragana Mladenović (1977) diplomirala je i magistrirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Objavila je nekoliko zbirki poezije, njena knjiga „Rodbina“ prevedena je na nemački i švedski, a pesme su joj prevođene na italijanski, engleski, francuski, grčki, mađarski i slovenački.

„Tvornica“, „Omot spisa“ i „Rodbina“ prevedene su na makedonski pod objedinjujućim naslovom „Građa za lep roman“ (2013). Dobitnica je tri nagrade za poeziju i jedne za priču.

(Tanjug)