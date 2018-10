Đanluka Petrela na otvaranju Pančevačkog džez festivala

PANČEVO – Osam sastava sa domaće, evrospke i svetske džez scene nastupiće u okviru programskih celina Europe grooves, Art of the trio, Jaž around the world i Jaž emotions, na Pančevačkom džez festivalu koji počinje sutra u Kulturnom centru u Pančevu, saopštili su danas organizatori.

Na otvaranju festivala nastupa trombonista Đanluka Petrela, jedan od najznačajnijih muzičara italijanske dzez scene, zajedno sa vibrafonistom Paskvaleom Mirom i iskusnim bubnjarom Mikeleom Rabiom, u „bonus“ formaciji, po specijalnom pozivu za 21. Pančevački jaž festival.

Iste večeri nastupa i bečki trio Cafe Drećsler, koji će publici predstaviti povratnički album „And NOW – Boogie“, objavljen 2017. godine.

Druge festivalske večeri, 2. novembra, u dvorani Kulturnog centra Pančeva, gostuje Rudresh Mahanthappa u trio postavi Indo-Pak Coalition aktivnoj već desetak godina, u saradnji sa Rezom Abasijem na gitari i bubnjarem Denom Vajsom.

Iste večeri nastupa i trio mađarskog saksofoniste i kompozitora Krištofa Bačoa.

Treće festivalske večeri, 3. novembra, u Dvorani kulturnog centra Pančeva, nastupaju muzičari sa domaće i svetske džez scene: poznati američki gitarista Ralf Tauner, Sćime Trio + One & Enrico Zanisi, kao i izraelski džez sastav Oded Tzur Quartet.

Premda već u ozbiljnim veteranskim godinama, gitarista Ralf Tauner je i dalje u odličnoj sviračkoj, aranžerskoj, i kompozitorskoj formi.

Neumorno izdaje nove albume u formatima kojima je tiho i nenametljivo pokorio muzički svet, i ostavio neizbrisiv trag u srcima ljubitelja akustične gitare.

Sćime Trio je pravi moderan mejnstrim džez bend današnjice, kakav smo dugo čekali da se pojavi u Srbiji.

Na koncertu u Pančevu pridružiće im se italijanski pijanista Enriko Zanisi, pripadnik mlađe generacije modernog italijanskog džeza.

Saksofonista Oded Cur, poznat po saradnji sa fantastičnim pijanistom Šaijem Maestrom, predstaviće svoje nove kompozicije u okviru 21. Pančevačkog jaž festivala.

Američka džez pevačica, Cecile McLorin Salvant, nastupa u okviru završne festivalske večeri 4. novembra, uz pratnju Clayton-Hamilton Jaž Orćestra.

Ako volite Bili Holidej, Elu Ficdžerald ili Saru Von, zvučaće vam zapanjujuće s kojim samopouzdanjem i uverljivošću mlada Sesil uleće na „njihov teren“.

Pančevački jaž festival održava se uz pokroviteljstvo Grada Pančeva, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, a uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Italijanskog instituta za kulturu, Austrijskog kulturnog foruma, Kolegijuma Hungarikuma i Ambasade Izraela u Srbiji.

(Tanjug)