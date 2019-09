Đorđe Balaešević 15. novembra u Kragujevcu

KRAGUJEVAC: 25. septembra (Tanjug) – Posle osam godina pauze, popularni kantautor Đorđe Balašević održaće koncert u Kragujevcu, 15. novembra u „SBB hali Jezero“.

Prethodni susret s Kragujevčanima bio je na njegovom „Kalendaru mog detinjstva“ uz klavirsku pratnju, a ovaj put će s velikim pratećim bendom, poznatim i kao „Ujedinjeni mangupi“, nastupiti u kragujevačkoj hali.

„Oni koji su me zavoleli po muzičkoj liniji, znaju štošta o meni. Oni koji me do sad nisu zavoleli, i neće, bojim se…“, rekao je jednom.

Ovaj put za Šumadince koji vole Panonskog mornara mesto okupljanja je 15. novembra „SBB hala Jezero“.

U Kragujevcu se pruža izuzetna prilika da čuju uživo Đorđa Balaševića i svi oni koji živeći u nekom drugom gradu za to nemaju mogućnost.

Ulaznice su od 26. septembra u prodaji: parter 1.500, tribine 1.800 dinara i VIP 2.500 dinara.

