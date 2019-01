Dodeljena nagrada „Lazar Trifunović“ i priznanje DIUS

BEOGRAD – Nagrada „Lazar Trifunović“ za objavljenu likovnu kritiku, esej, studiju ili osvrt na modernu i savremenu umetnost za 2018. godinu pripala je dr Maji Stanković, a priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije (DIUS) za najbolju autorsku izložbu savremene likovne umetnosti dobila je retrospektivna izložba vizuelnih komunikacija Slobodana Mašića.

Stanković, vanredna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu, nagrađena je za istorijsko-umetničku studiju „Art is what makes life more interesting than art“ (Umetnost je ono što čini život zanimljivijim od umetnosti), objavljenu u Zborniku za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu (2014 – 2018) i teorijsku kritiku „Going, going, gone…“, objavljenu na portalu Studije savremenosti.

Tekstovi Maje Stanković su se, prema jednoglasnom mišljenju žirija, izdvojili po svom analitičnom i sistematičnom pristupu odabranim temama, ubedljivo argumentovanom kritičkom razmišljanju o aktuelnim aspektima umetničkih fenomena koji su predmet njenog istraživanja i pisanja, a posebno o složenim relacijama između ovih pojava i društvenog okruženja i konteksta u kojima se javljaju, te po jasnim jezičkim artikulacijama i sigurnom interdisciplinarnom metodološkom postupku.

Žiri je radio u sastavu: dr Jasmina Čubrilo, vanredna profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu, Čedomir Janjičić, viši kustos Gradskog muzeja u Somboru i dr Maja Ćirić, samostalna kustoskinja.

Priznanje DIUS zavrednila je izložba „MAŠIĆ“ (Retrospektivna izložba vizuelnih komunikacija Slobodana Mašića), koju je realizovao Muzej primenjene umetnosti u Beogradu.

Nagrada se dodeljuje istoričaru umetnosti, Slobodanu Jovanoviću, kustosu izložbe, uredniku kataloga i jednom od autora tekstova u katalogu.

S obzirom na to da krairanje i realizacija izložbe predstavljaju složen timski rad koji uključuje znanja i veštine različitih stručnjaka, zajedno sa Slobodanom Jovanovićem na izložbi i katalogu sarađivao je stručni tim koji su činili Borut Vild, dizajner kataloga i vizuelnog identiteta izložbe, Saveta Mašić i Igor Feršiši koji su sarađivali na pripremi izožbe, dok su ostale tekstove u katalogu napisali Miroslav A. Mušić, Ješa Denegri i Borut Vild.

Izložba „MAŠIĆ“ doprinela je, kako je navedeno u obrazloženju, sagledavanju ne samo opusa Slobodana Mašića i njegovog mesta u istoriji jugoslovenske i srpske umetnosti, dizajna i nezavsinog izdavaštva, već i osvetljavanju uloge slobodnog umetnika i mislioca u društvenim sistemima u kojima su granice izražavanja u javnom prostoru kontrolisane.

Komisija koja je odlučila da nagradi ovaj složen projekat radila je u sastavu: Bojana Burić, istoričarka umetnosti, Maida Gruden urednica Likovnog programa DK Studentski grad i Slavica Popov, viši kustos Savremene galerije u Zrenjaninu.

Nagrade istoričara i teoretičara umetnosti, koje se već 25 godina dodeljuju, svečano će biti uručene 14. januara u galeriji „Artget“, na rođendan profesora Lazara Trifunovića.

(Tanjug)