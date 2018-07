Dve decenije od „Prve damske detektivske agencije“

BEOGRAD – Pre ravno 20 godina marta meseca na policama britanskih knjižara pojavila se knjiga sa neobičnim naslovom „Prva damska detektivska agencija“ a potpisao ju je kao autor Aleksandar Meko Smit.

On je rešio da jubilej ovog svog globalno popularnog serijala proslavi i na ovogodsišnjem Međunarodnom festivalu knjiga u Edinburgu koji se održava od 11 do 27 avgusta,ali i na drugim smotramaa knjiga od Bocvane do Australije.

„Dragi čitaoče, Madam Prešes (Dragocena) Ramocve i njena Prva damska detektivska agencija našla se na sceni i vi ste se zaljubili u nju. Od tada su knjige o njenim doživljajima stalno u štampi i sada je možete dobiti prevedene na 46 jezika širom sveta. Jubilej ćemo obeležiti da specijalnim izdanjem prve knjige a 19-ta „Boje sve svoje stoke“ će se pojaviti do kraja godine“, poručio je Mekol Smit na svom ličnom sajtu .

Taj serijal je započeo kao kratka priča napisana za prijatelje ali posto se svidela i svom piscu prerasla je u roman i zatim u još 19 knjiga, čiji junaci su osvojili srca čitalaca među kojima su i srpski koji su, zahvaljujući izdavačkoj kući „Samizdat B92“, imali sreću da mogu kupiti sve jer su prevođeni kako su štampani u Velikoj Britaniji.

Samo na engleskom je do sada prodato 20 miliona primeraka a Mekol Smit nema nameru da prestane sa pisanjem avantura Madam Ramocve.On pisanje ovog serijala naziva podužim ljubavnim pismom zemlji i njenoj kulturi kojima se divi.

Prešes (Dragocena) Ramocve je živahna i osećajna žena građena kako to vole njeni sunarodnici (punija) i pošto je imala smelosti da otvori svoju detektivsku agenciju primenjuje metode koji nisu konvencionalni, njeno ponašanje nije baš otmeno, po ukusu bivših kolonijalnih gospodara, to jest Engleza, ali ipak je svi njeni čitaoci stavljaju pored Miš Marpl, njene britanske koleginice iz pera Agate Kristi.

Ramocve poseduje lukavost i posebnu intuiciju a uz to ima i dobru saradnicu madam Makutsi i gospodina J.L. B Matekonija, šarmantnog vlasnika „Tlokveng spidi motorsa“. Otkako se pojavila na literarnoj sceni Prešes (ragocena) Ramocve je postala jedan od najslavnijih privatnih detektiva rešavajući svoje slučajeve urođenom mudrošću i razumevanjem ljudske prirode.

NJen literarni otac ju je smeštao u pripovetkama, dečijim knjigama,TV filmove koje je režirao Antoni Mingela u radio dramama na BBC 4 koje se emituju već 10 godina. Sada je Mekol Smit najavio da radi na mjuziklu u kome će glavna junakinja biti njegova Ramocve.

Tokom ove godine Mekol Smit će posetiit svoje čitaoce u Sri Lanki, Dubaiju, Australiji,a u septembru putuje u Bocvanu da bi snimio dokumenrani film o zemlji koju voli.

Tokom protekle dve decenije ovaj serijal su hvalili književni kritičari najuglednijih medija pa je „Dejli mejl“ objavio da su „tolerancija i ljudskost stalno prisutni u ovom divnom neodoljivom serijalu na koji se može steći zavisnost“.

„Očaravajuće…inspiracija za sve nas….simpatični podsmešljiv glas Prešes (Dragocene) Ramocve nežno zvoni u ušima čitalaca“, objavio je kriričar prestixxnog dodatka „Njujork tajmsa“ posvećneog knjigama.

„U svetu Sendija (nadimak) Mekol Smita čisto uživanje u životu se visoko ceni“, napisao je „Tajms“.

„Pisana sa elegancijom i šarmom kao i sve prethodne knjige ovog serijala sada autor u novu knjigu unosi poruku zapadnim zemljama ( koje na Afriku gledaju kao nepopravljiv i haos),da imaju puno da nauče od Bocvane, jer prijateljstvo

može da učini ovaj svet manje lošim“, napisao je “ Indipendent“.

Aleksandar Mekol Smit (1948)j e engleski pisac i profesor emeritus medicinskog prava na Univetrzitetu u Edinburgu gde je, inače diplomirao i doktorirao medicinsko pravo i bio etiku.

Rodio se u nekadašnjoj britanskoj koloniji Rodeziji (danas Zimbabve) i radio je u međunarodnim telima koja se bvai ovim pitanjima o kojima je napisao čitavu bibliotek knjiga i članaka.

Vratio se u Afriku da bi 1981 pomogaoi u osnivanju Pravnog fakulteta u Bocvani na kome je predavao i bio je jedan od pisaca krivičnog zakona ove zemlje.

Od 1984 se nastanio u Edinbrgu gde je sa ženo koja je lekar obnovio jednu reztidenciju iz 19 veka i tu podigao dve ćerke.

Voli muziku i amaterski svira fagot i jedan je od osnivača Stvarno groznog orkestradok je Bocvani osnovao prvi centar za operu i napisao libreto za afričku verziju

„Magbeta“.

Pre četiri godine kupio je nenastanjen lanac mali ostrva u predelu Hebrida i objasnio da ne namerava da neštoradi sa tim ostrvima osim da ih zaveštam Škotskoj pod uslovom da ostanu nedirnuta kao sklonište za ptice i foke kojima su ta ostrvca dom“, kazao je Aleksandar Mekol Smit.

