Džoni Štulić šokirao: Evo zašto su Srbi izgubili Kosovo

Revija „Istok“ je bila jedna od retkih koja je uspela, i to u dva navrata, da krajem 20. veka, napravi intervju sa Džonijem Štulićem.

Nekadašnji pevač i gitarista rok grupe Azra i jedna od najvećih zvezda jugoslovenskog rokenrola, Branimir Džoni Štulić, živi daleko od Balkana o kom je pevao, vrlo retko govori za medije i dok ga svojataju među sobom već 30 godina dokazuje da je ostao samo svoj.

O SRBIMA: Na prostorima biše Jugoslavije postoje samo tri etničke grupe naroda: istočni Srbi, zapadni Srbi i radikalni Srbi. Istočni Srbi žive na području Makedonije, Crne Gore i Srbije, zapadni Srbi su u Bosni, Hrvatskoj i Sloveniji, a radikalni Srbi su ustaše i četnici!

O KOSOVSKOJ BICI: Srbi su Kosovo izgubili! I to zbog žena! Koliko sam ja uspeo da istražim, Miloš Obilić i Vuk Branković su se međusobno potukli. U stvari, prvo su im se žene potukle, onda je Miloš tukao Vuka i onda je Vuk napravio upravo ono što je napravio. Svi zajedno su napravili to da smo izgubili Kosovo. I moram da kažem da su Turci vrlo pošteno dobili Kosovo. Nisu se preoblačili, tukli su se časno. A Srbi su im se revanširali na Angori 1402. godine. Tada su svu Bajazitovi vazali iz Male Azije, prešli na mongolsku stranu, a jedini koji su se probili kroz mongolske redove – to je bila srpska konjica. Ali, Bajazit je rađe htio da pogine na bojnom polju, pa su ga Mongoli zarobili, vukli kroz kavez. Srbi su se, dakle, revanširali Turcima punom merom, tako da je rezultat 1:1. Ja računam, da nije bilo Turaka ovdje, mi bi odavno propali. S druge strane, Srbi se nemaju čega sramiti. Ne moraju da budu sa Židovima. Jer, Židovi sve što su o ratu naučili, naučili su od Nemaca.

O TITU: Za pet dana života su mu rezali nogu, znači da je bio iskren i da je došao do kraja. Svi smo mi govorili: „Svi smo mi Tito!“ Ljudi su se kleli u njega. Kada sam 1979. godine, sa Azrom, krenuo protiv toga, celi tadašnji šou-biznis se u svim anketama izjašnjavao da im je najomiljenija ličnost – Tito. Sad se to okrenulo, baš oni koji su ga najvše hvalili i koji su živeli od toga, sad oni najviše pljuju po pokojniku.

Ja nikad nisam imao ništa protiv Tita i drugih velikih ljudi, ma koliko veliki diktatori bili, ja sam oduvek bio samo protiv onih malih. Čaušesku mi nikad nije smetao, smetali su mi oni koji su ga napravili. Nijedan diktator ne može sam. Ja sam za to da se Tito sahrani pored Karađorđevića. Ipak je on ovde bio najveći vladar posle legendarnog Sama iz 6. stoljeća, vladara legendarnog slovenskog kraljevstva. Znači, prvi je bio Sam, drugi – Tito. Mada ja tog Sama zovem Sem (ha-ha-ha).

Inače, mi smo meki stomak Evrope, a Amerikancima nije uopšte u interesu ta Evropa. Možeš ti Amerikancima da kažeš šta hoćeš, da im se dodvoravaš, da činiš po njihovom, ali oni će da te koknu ako nađu za shodno. Mora da postoji dežurni krivac celo vreme. Na 200 metara od Bele kuće je najveći kriminalac na svetu. Ali, mora se napraviti privid da su Srbi ili Iračani najveći kriminalci. Tako, mora postojati Pedro koji visi.

O INTELEKTUALCIMA: Ako uzmemo da je narod jedno veliko telo koje ima glavu, ruke, noge i ostalo, njegova glava bi trebalo da bude ono što Mao Ce Tung naziva – smrdljiva kategorija, a to su intelektualci, Oni bi trebalo da razmišljaju, pa će i narod da razmišlja, jer ljudi se na bolje od sebe ugledaju. A gde su danas ti najbolji i šta rade? Ćute, plaše se, ili su se prodali za dobre pare. Caruje korpucija, kriminal, javašluk, neodgovornost i sve najgore. A intelektualci ćute.

I, naravno, celi narod onda ima krivu sliku o životu, kako treba da se radi, da je najbolje biti lopov, kriminalac, ništa roba. To je najteže lečiti. A tek će da bude narodu teško kada dođu Amerikanci pa lažu: „Od sada će ovako da bude!“ Oni koji su naučili da služe gospodare, neće im biti teško da služe i Amerikance. To se ne sme dozvoliti, to je nacionalna izdaja, prenosi Espreso.

O AMERIKANCIMA: Za sve će da plate šta svih ovih godina rade, Bog će da ih kazni. Vidite prirodne katastrofe koje se kod njih dešavaju. Nije to ništa, šta ih čeka. Ali, slaba nam je to uteha. CIA zna krvnu sliku svakog našeg građanina. I onda se ja čudim kako uvek kod nas najveća govna isplivaju na površinu. Ko ih je izabrao? Otkud dolaze? Izabrali su ih američki kompjuteri…