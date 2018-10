Džudi Kertin pisac za decu gošća „Kreativnog centra“

BEOGRAD, 24.oktobra (Tanjjug) – Izdavačka kuća Kreativni centar ugostila je na sajmu knjiga savremenu irsku spisateljicu za decu kojoj je objavila svih 14 knjiga koje je do sada napisala.

Njene knjige su bbestseleri u Irskoj a prevenee su na srfpski, oirugalski, nemački, ruski, i litvanski jezik.

„Kreativni centar je objavio njen serijal od sedam knjiga u kome su glavne junakinje Alis i Megan kao i pet knjiga iz popularnog serijala o devojčici Ivi Gordon. Novi serijal o nešto starijim Moli i Bet obuhvata tri nastavka ali za sada su prevedena samo dva – „Budi uz mene“ koji joj je doneo nagradu za najbolju dečiju knjigu u Irskoj i „Vreme posle vremena“.

Iako su je domaćini juče odveli u svoju knjižaru da tamo potpisuje knjige, gošća iz Irske je bez primedbe danas bila spremna da na sajmu knjiga se druži sa učenicma osnovnih škola, na štandu „Kreativnog centra“ a zatim da u sali “ Desanka Maksimović“ odgovara na dečija pitanja.

Između dva druženja sa decom sa kojom veoma lako uspostavlja kontakt, Kertin je spremno pristala da odgovori na nekoliko pitanja Tanjugu.

Na pitanje da li je od početka spisateljske karijere pisala za decu književnica je odgovorila da je do svoje 40. godine pisala za odrasle i da je objavila tri romana koji su imali relativno pristojan uspeh ali je onda shvatila da su deca i to od 7 do 13 godina njen aciljna grupa za koju bi najradije pisala.

„Po profesiji sam učiteljica u nižim razredima osnovne škole, a imam i troje dece, počela je svoju priču Džudi Kertin. Odmah se pohvalila da ima ćerku koja ima već 27 godina i dva sina od 25 i 22 godine i da im je svakoga dana redovno čitala knjige pre spavanja.

„Čitala sam i deci u školi i stalno sam razmišljala da bih volela da sama pišem knjige za decu i da ih gledam kako uživaju u priči“, kazala je Kertin koja je dodala da je prvu dečiju knjigu napisala o devojčici koja se seli u drugi grad i tamo treba da nađe sebi društvo jer se oseća usamljenom i nagovara roditelej da se vrate tamo gde su pre živeli.

„To njeno snalaženje u novoj sredini je okosnica priče“ kazala je spisateljici koja je priznala da najradije piše o prijateljstvu među decom i kako zajednički traže avanture. Druga knjiga je bila o životu dece u porodici i odnosima sa ostalim članovima domaćinstva ali i o prioblemima koji iskrsavaju i treba ih riešiti a da svi budu zadovoljni. Volim malu decu i za njih pišem i ne nameravam da pišem za tinejdžere ili mlade odrasle, jer mi njihovi problemi nisu bliski“, požalila se Irkinja kojoj se, izgleda, zaista svidela Srbija, a posebno Beograd i kazala je da će svojim prijateljima u Irskoj preporučiti da posete našu zemlju.

Ona je priznala da ju je oduževio Kalemegdan i park oko tvrđave, ali da ju je pogled na ušće Save u Dunav oduševio i da je to zasta divan pogled.

„MIslim da ću svakako ponovo doći u Beograd“, obećala je gosća iz Irske.

Na pitanje dece koja joj je najomiljenija knjiga koju je napisala, ona je kazala da je to kao sa decom „voliš ih sve pođednako“, ali da joj je nekako prirasla za srce ova najnovija „Vreme posle vremena“ koja je tek prevedena.

Na pitanje šta sada piše, razočarala je svoje fanove, jer je kazala da ne piše ništa pošto je poslednju knjigu završila u septembru, u oktobru je vreme kada pisci za decu obilaze đake u irskim školama da ih odobrovolje što se raspust završio i da će u novembru početi da se priprema da piše novu knjigu.

(Tanjug)