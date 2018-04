E-Play predstavili novi album „Sloboda“ u Parobrodu

BEOGRAD – Alternativni bend E-Play objavio je danas album „Sloboda“, koji se pored digitalnih platformi može naći na CD-u u izdanju promoterske kuće Long Play.

„Sloboda je definitivno naš najozbiljniji poduhvat do sada i to u svakom smislu, od tekstualnog, muzičkog, pa do produkcije. Ne znam da li je naš najbolji album, ali je svakako najzreliji. Publika sama treba da proceni gde je njegovo mesto u našoj diskografiji“, kaže pevačica, basistkinja i autorka pesama Maja Cvetković.

(Tanjug)