„Ekonomske i društvene posledice rata u Srbiji“ D.Jovanovića

BEOGRAD – U Klubu-knjižari Glasnika danas je predstavljena knjiga Dragoljuba Jovanovića „Ekonomske i društvene posledice rata u Srbiji“.

O knjizi su govorili Srđan Jovanović, unuk Dragoljuba Jovanovića, Vladimir Pavlović, prevodilac izdanja, i Petar V. Arbutina, izvršni direktor Glasnikovog Sektora za izdavanje knjiga.

Arbutina je konstatovao da je ova knjiga čekala 100 godina da bude prevedena sa francuskog na srpski jezik i konačno objavljena.

Studija Dragoljuba Jovanovića, objavljena je u Francuskjoj 1930, kao deo obimne zbirke pod naslovom „Ekonomska i društvena istorija Svetskog rata“ koju je Karnegijeva fondacija za međunarodni mir štampala u ediciji koja obuhvata 230 studija publikovanih od 1919. do 1940. godine.

Jovanovićeva studija je jedini naslov iz „Srpske serije“ u toj ediciji, a sada je „Službeni glasnik“ uvrstio u svoju ediciju „Veliki rat“, koju uređuje istoričar Borisav Čelikoviću, a u prevodu Vladimira Pavlovića.

Knjiga je, rekao je Arbutina, štampana na srpskom jeziku, zahvaljujući potomcima Dragoljuba Jovanovića (1895-1977), koji je bio izuzetno plodan pisac, ali je posle 1947, kada je na montiranom političkom procesu osuđen na 10 godina robije, potpuno skrajnut da bi njegova dela iz domena humanističkih nauka (istorija, sociologija, politikologija…) počeo da objavljuje „Služzbeni glasnik“ pre desetak godina.

Arbutina je citirao Dragoljuba Jovanovića iz njegovih dnevničkih beležaka iz 1915. godine u kojima piše o stanju u Srbiji: „Ja ne znam hoće li ovome doći kraj! Ovo što se dešava prelazi svaku granicu, nadmaša plamenu maštu jednoga Jovana, koji je spremao knjigu sedam pečata za čovečanstvo bez vere, i raskošnu fantaziju jednoga Dantea, koji je podigao veličanstvenu i strašnu arhitekturu jednoga Pakla. Oni nisu sve rekli, oni su rekli malo, jer nisu živeli u naše vreme, jer ne žive danas. Na sreću ili nesreću njihovu, ljudi imaju tu čarobnu moć da zaborave: oni zaborave sve“.

Jovanović je, zaključio je Arbutina, pored statističkih podataka napisao sveobuhvatnu studiju u kooj je najvažniji element atmosfera tokom Prvog svewtskog rata, kao i ono što mu je prethodilo i šta se zbivalo nakon rata.

„Ako je uzme u obzir Jovanovićev podatak da je 80 odsto muškaraca od 15 do 55 godina bilo odmah mobilisano i da su one koji su poginuli tokom borbi i prelaska preko Albanije zamenili trećepozivci i tek dorasli dečaci, onda ispada da je 90 odsto srpskih muškaraca učestvovalo u borbama od 1914. do 19 19. godine“, zaključio je Arbutina i dodao da takav procenat učesnika u ratu nije nikada u istoriji imala ni jedna vojska osim Spartanaca.

Prevodilac Jovanovićeve knjige Vladimir Pavlović je izrazio žaljenje što srpski čitaoci ne mogu da čitaju tekst u originalu da bi, kao što je to bio slucaj sa njim, uživali u savršenom znanju francuskog jezika .

„To nije školski francuski vreć proživljen jezik kao da mu je maternji“, primetio je Pavlović.

On nje sakrenuo pažnju budućim čitaocima da studija sadrži mnogo podataka o kojima se do sada nije znaloi a bogata je i anegdotama u kojima opisuje patnje naroda koji je ostao u Srbiji. Jovanović je studirao u Francuskoj a doktorirao je na Pravnom fakultetu na Sorboni i za svoju tezu je dobio prestižnu nagradu Francuske akademije nauka.

Posle Velkog rata izabran je za profesora na beogradskom Pravnom fakultetu i uključio se u politički život zemlje propagirajući levičarske i socijalističke ideje kritikujući autokratski režim.

Vreme Drugog svetskog rata proveo je u Beogradu, ali nije potpisao Nedićev „Apel intelektualcima srpskog naroda“.

Posle Drugog svetswkog rata bio je biran za poslanika u Skupštini gde je kritikovao uspostavljanje autoritativnog režima. Tokom boravka u zatvoru napisao je razmišljanja o moralu koja je naslovio „Vedrine“, knjigu koja je danas najavljena da je u pripremi u „Glasniku“.

Njegovo delo, istakao je Pavlović nije dovoljno proučeno.

Jovanoićev unuk Srđan je isprfičao kako je došlo do njegove saradnje sa „Glasnikom“ i poverio se da su on i njegova sestra dali sebi obavezu da objave šve što je njihov deda napisao.

