„Eksteritorije“ Marka Stojanovića u Likovnoj galeriji

BEOGRAD – Izložba fotografija „Eksteritorije“ Marka Stojanovića, na kojima je autor zabeležio paletu ljudskog delanja od Njujorka do Ho Ši Mina, otvorena je u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda.

„Eksteritorije su izuzeci, zanimljive scene zabeležene, u kojima je pojedinac napravio neku interesantnu intervenciju u javnom prostoru ili neki neobičan akt. To je skup „pejzaža“ u urbanim sredinama koji su upareni sa manjim predmetima koje savremeno čovečanstvo danas proizvodi i koji su nam izgleda prekopotrebni“, objasnio je Stojanović u četvrtak izjavi Tanjugu.

Svi radovi zajedno, prema njegovim rečima, obrađuju lokalne i globalne probleme, ali i svaka fotografija uparena sa predmetom otvara pitanja.

„Svaki par se bavi jednom temom. Postoje motivi na koje smo navikli, kao što su žute zaštitne trake upozorenja, razlicita ograničenja, sumnjivi objekti u prirodi, vodi. To se dešava, a to ne komentarišemo, kao što su suženi prostori do najvećih svetskih atrakcija koje kontroliše vojska. To su slike svuda oko nas, a prema kojima se mi ponašamo kao da je nešto normalno“, rekao je Stojanović.

Na izlogu galerije je najvažniji rad za beogradsko predstavljanje izložbe, koja je prethodno bila u Tirani.

„U pitanju je motiv koji sam fotografisao na pedesetak metara od galerije. To je bočni ulaz na Obilićevom vencu i na tom motivu vidimo noćni prikaz Evrope i njene okoline, a zajedno s metalnim okvirom vrata izgleda kao da kroz zatvoreni kavez posmatramo Evropu. Direktno prenošenje u prirodnoj veličini tog printa na galerijski izlog referiše i na opšte zagušenje javnog prostora reklamnim porukama“, pojasnio je Stojanović.

S tom fotografijom uparena je karta iz popularne društvene igre „Cards against humanity“, na kojoj stoji „50 miligrama Zolofta (antidepresiv) dnevno“, što autor kaže da je dosta simptomatično za naše okruženje, samo je pitanje da li je to savet ili konstatacija.

„Do svih tih malih predmeta sam došao slučajno i godinama sam ih skupljao. Što se tiče ove karte, desilo se da sam se jedne večeri vraćao kući i ceo kružni tok kod Bogoslovije je bio ispunjen ovim kartama za koje ja nikada nisam čuo. Na kartama su umesto brojeva i znakova vrlo čudne poruke. Bio sam potpuno šokiran“, ispričao je Stojanović.

Tu je i scena iz okoline Njujorka s tablom upozorenja da se u moru mogu naći objekti koji mogu ljudima da naude, što je autor upario sa minijatirnim pakovanjem soja sosa u obliku ribe čija je glava poklopac.

Stojanović kaže da ga je frapirao nedavni podatak o trošenju resursa i da će nam trebati četiri nove planete, pa se pita da li su se potrebe čoveka zaista toliko povećale ili je u pitanju lečenje nekih frustracija nabavljanjem ogromne kolicine robe.

Tako je motiv obilja novčića sa dna Bledskog jezera upario sa mint bonbonom sa likom holandske kraljice, a tu je i zanimljiva relacija – na glavnom pejzažu se vidi fotografija makete starog Rima koju je naručio Musolini i koja leži na šljunku što ukazuje na razrušenu civilizaciju uparena sa raznobojnim plastičnim tenkićima iz društvene igre „Riziko“.

Možda najzanimljivija je fotografija pakovanja vazduha. Stojanović objašnjava da se kilometri najlona koriste kako bi se zapakovao vazduh da bi se drugi proizvod obezbedio, tj. da bi roba kupljena preko interneta stigla bezbedno do poručioca i dodaje da zaista postoji kanadska kompanija koja pakuje vazduh i šalje u Kinu za konzumaciju.

Posetioci mogu od večeras da pogledaju i izložbu fotografija Branibora Debeljkovića (1916-2003) pod nazivom „Lica“ u galeriji „Artget“, a reč je o kolekciji profesorove unuke Milene Debeljković, koja je pohranjena u Narodnoj biblioteci Srbije.

