Eros Ramacoti odrzao koncert za pamćenje u Beogradu

BEOGRAD – Najveća italijanska pop zvezda današnjice Eros Ramacoti održao je koncert za pamćenje u Beogradu pred 10.000 ljudi u okviru svetske turneje „Vita Ce N“?“.

U prepunoj Areni, kako je očekivano, najviše je bilo pripadnica ženskog pola svih generacija koje su jedva čekale da na scenu stupi italijanski šarmer.

Počev od numere „Vita ce ne“, Eros je pokazo klasu u scenografiji koja podseća na vrhunske svetske produkcije, a publika ga je pratila ovacijama i aplauzom.

Ramacoti je veceras pokazao diskretni šarm kancone pracjen odličnim bendom i pratećim vokalima.

On je u svom maniru izveo dobro poznate pesme koje već godinama odolevaju zubu vremena poput „Unaltra te“, „Musica e“, „I belong to you, se bas taše una can zone“, ali i mnoge sa poslednjeg albuma koje je publika veoma dobro znala i pevala u glas sa njim.

„Dobro veče, hvala što ste došli, evo i ja malo pričam srpski“, rekao je na srpskom Eros i izveo dobro poznatu numeru „Terra promeša“ uz koju se cela Arena njihala.

Eros se zahvaljivao na srpskom posle svake numere, a zamolio je publiku da ne puši na koncertu, jer mu duvanski dim smeta što nije našlo na razumevanje njegovih fanova u Beogradu.

Ramacoti je ispraćen ovacijama sa scene, a publika je uživala u vrhunskom pop koncertu.

(Tanjug)