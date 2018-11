EXIT tim sa rekordnih osam nominacija za EFA

NOVI SAD – Na listi nominovanih za ovogodišnje Evropske festivalske nagrade (EFA), Exitovi festivali u zbiru imaju rekordnih osam nominacija.

EXIT, aktuelni nosilac titule Najboljeg velikog evropskog festivala, u 2018. godini pokrenuo je svoj dosad najveći festivalski poduhvat, pod nazivom EXIT Freedom, od pet festivala u pet različitih država koji su zajedno okupili više od 330.000 ljudi, navedeno je u saopštenju.

Iz festivalskog tima poručuju da je ovoliki broj nominacija utoliko je značajniji jer su u konkurenciji svi festivali osim samog Exita, dvostrukog osvajača najprestižnije festivalske nagrade, koji po propozicijama takmičenja ove godine mora da pauzira i pruži šansu drugim festivalima da osvoje šampionsku titulu.

Izuzetno veliki broj nominacija daje veliku šansu da se neki od festivala u organizaciji Exita i ove godine nađe na tronu Evrope, što je već jednom uspelo Sea Dance festivalu, koji je 2014. godine proglašen za najbolji evropski festival do 40.000 posetilaca.

Pored tri nominacije za novog člana Exitove festivalske porodice, Festival 84, za najbolji festival do 10.000 posetilaca, najbolji novi i najbolji festival na zatvorenom prostoru, u trci za nagradu „Najbolji festival do 40.000 posetilaca dnevno“ učestvuju čak tri festivala u organizaciji EXIT tima, istarski Sea Star festival, budvanski Sea Dance, rumunski Revolution, ali i gruzijski Ećowaves powered by EXIT, a koji je takođe u konkurenciji sa Festivalom 84 za najbolji novi festival.

EXIT će na EFA dodeli da učestvuje i u najmanje dve specijalne kategorije, za koje ne glasa festivalska publika – „Take a Stand“ za društveni aktivizam i „Brand Activation Award“, za najbolju korporativnu aktivaciju na festivalu.

Glasanje za Evropske festivalske nagrade trajaće do 30. novembra, a link za glasanje je

U izboru su: Sea Star, Sea Dance, Revolution ili Ećowaves u kategoriji „Best Medium-Sized Festival“, te za Festival 84 u „Best New Festival“, „Best Small Festival“ i „Best Indoor Festival“ kategoriji.

Uz glasove stručnog žirija, koji čine istaknuti pojedinci u muzičkoj industriji, glasovi publike širom sveta odlučiće o finalnom poretku ovogodišnjih kandidata.

Pobednici će biti proglašeni na ceremoniji dodele nagrada na otvaranju festivala Eurosonic Noorderslag u Groningenu u Holandiji 16. januara 2019, navedeno je u saopštenju.

(Tanjug)