Fabrici: Da podstaknemo mlade ljude na radoznalost

BEOGRAD – Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici otvorio je danas u Francuskom institutu manifestaciju „Evropska noć istraživača“ istakavši da je to prilika da se najšira publika, pre svega mladi, upoznaju sa naučnim radovima, dostignućima i istraživanjima, koji su fascinantni jer direktno utiču na naš svakodnevni život.

„Ovo je prilika da podstaknemo mlade ljude na radoznalost da i sami budu naučnici bar tokom jednog dana. Možda će upravo neko od njih sutra postati novi Tesla ili Marija Kiri“, rekao je Fabrici.

On je kazao da je Srbija deo evropske naučne zajednice i da aktivno učestvuje u programima Evropske unije za nauku.

„Srpski naučnici, instituti i univerziteti su veoma uspešni u najvećem evropskom programu Horizont 2020. Trenutno se u Srbiji sprovodi mnogo naučnih projekata uz finansijsku pomoć Evropske unije u iznosu od preko 100 miliona evra“, rekao je Fabrici.

On je pomenuo i da je EU do sada iz IPA programa u Srbiji uložila više od 30 miliona evra u projekte za razvoj inovacija i istraživanja i dodao da planiraju sa još 30 miliona evra da pomognu Fond za nauku, uveren da će to inspirisati srpske naučnike i istraživače da tragaju za novim idejama i rešenjima.

Fabrici je poručio da samo nove ideje i naučna otkrića mogu unaprediti konkurentnost svake privrede i da je bitno razumeti da ulaganje u nauku i istraživanje nije trošak već investicija u budućnost.

Prvi savetnik u Ambasadi Francuske Nikola Faj je rekao da je velika čast biti domaćin „Evropske noći istraživača“.

„To samo potvrđuje koliko nam je važna promocija nauke kod šire publike. Isto tako pridajemo veliku važnost francusko-srpskoj naučnoj saradnji u okviru koje aktivno podržavamo bileteralne projekte kao što je program za istražiavnje ‘Pavle Savić’. Finansiramo i kraće naučno-istraživačke boravke u Francuskoj, kaoi i druge programe mobilnosti“, istakao je Faj i dodao da u Francuskoj „Noć istraživača“ u ovom trenutku organizuje 13 gradova.

U okviru „Evropske noći istraživača“ danas i sutra u 29 gradova širom Srbije naučnici će pokazati uzbudljivo i zabavno lice nauke i ukazati na prisutnost i važnost nauke za svakodnevicu, ali i budućnost.

Na petnaestak lokacija širom Beograda mališani, ali i oni stariji, mogu da se oprobaju u lovu na naučno blago, kroz zanimljive postavke istraže prošlost ili se pak upoznaju s nikad bližom budućnošću, mogu da zavire kako u laboratorije, tako i u neke sasvim drugačije prostore gde će biti u prilici da upoznaju naučnike i zajedno s njima naprave svoje prve naučne korake.

„Evropska noć istraživača“ se istovremeno održava u više od 370 gradova širom kontinenta.

(Tanjug)