Fatboy Slim uz rejv spektakl otvorio No Sleep Festival

BEOGRAD – Sinoć je uz istinski rejv spektakl Fatboy Slima u Velikom Hangaru u Luci Beograd počelo masovno okupljanje klabera na No Sleep festivalu. Tokom tri noći i četiri dana, novi festival u organizaciji EXIT tima, ugostiće preko 100 stranih i domaćih zvezda na čak 12 različitih lokacija širom Beograda.

Već od prvog izdanja, u Beograd je stigla publika iz čak 30 različitih zemalja, koji su sinoć u prepunom Velikom Hangaru u Luci Beograd doživeli pravi audio-vizuelni spektakl uz kolosalnu binu i produkciju kakva je rezervisana samo za najveće svetske festivale elektronske muzike.

Već prve večeri, festival je prevazišao sva očekivanja, a tek danas prelazi u svoj puni format uz program koji će bez prekida trajati još 50 sati, te pored glavne lokacije, program kreće i u klubovima kao što su Drugstore, 20/44, Mladost, Gadost, Gajba, Mint, Dot i drugi.

Paralelno sa muzičkim programom, u prostoru Marsh Open Space u Cetinjskoj 15 biće održana i muzička konferencija sa nekoliko panel diskusija na kojima će govoriti i zvezde festivala kao što su Dax J, Đ Tennis, Marcel Fengler, Cašius, Francois X i Molly, te brojni akteri na domaćoj i regionalnoj muzičkoj sceni.

Centralni spektakl i večeras se održava u Luci Beograd, gde će u Velikom Hangaru nastupati Nina Kraviz, Dax J, I Hate Models, Aleksi Perala, Monosačharide i Neutron.

Ulaznice se još uvek mogu pronaći na blagajnama širom Beograda i na sajtu Gigstix.com, a za sve koji dolaze sa strane, biće ostavljena i određena količina pojedinačnih ulaznica na ulazu svake od brojnih lokacija, uključujući i Hangar u Luci Beograd.

Kaleidoskop lasera i moćan zvuk najnovije generacije dominirali su podijumom Velikog Hangara Luke Beograd koji je posebno dizajniran i pretvoren u megaklub u kojem se produkcija proteže kroz ceo prostor.

Antoligijski „Rejv u Hangaru“ Fatboy Slima dodatno je pojačalo industrijsko okruženje koje čine kranovi, dokovi, rampe, šine i lavirint hala, na lokaciji koja se nalazi svega 1.500 metara pravo niz ulicu od Trga republike.

Britanski mag držao je publiku u visokoenergetskom naboju od prvih do poslednjih taktova, uz masivne esid sintove, house klasike, rejverske himne i neke od numera koje za cela planeta kao što su Daft Punk, The Prodigy ili lično neke od njegovih megahitova kao što su „Praise You“, „Right Here, Right Now“ ili „Star 69“ koju je uglas skandiralo preko 7.000 ljudi.

Danas počinje i dvodnevne No Sleep konferencija u saradnji sa SAE Institutom, u prostoru Marsh Open Space u Cetinjskoj 15. Na današnjim panelima govore Francois X, Đ Tennis, Dax J, Marcel Fengler i brojni drugi. Ulaz je slobodan za sve posetioce No Sleep Festivala sa bilo kojom festivalskom ulaznicom ili narukvicom.

