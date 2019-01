Fest se vraća u svoju kolevku

BEOGRAD – Projekcije filmova u okviru 47. Međunarodnog filmskog festivala – Fest, koji će biti održan od 22. februara do 3. marta, biće ove godine i u Kombank dvorani, nekadašnjoj Dvorani Doma sindikata, gde je 1971. godine Fest i pokrenut.

Prvi Fest održan je od 8. do 16. januara 1971. godine, pod sloganom „Hrabri novi svet“, a počeo je filmom „Meš“ Roberta Altmana.

Tada je obeleženo i 75 godina kinematografije u svetu, a na Terazijama je otkrivena spomen ploča, na mestu gde se 1896. odvrtela prva filmska predstava na Balkanu.

Na prvom Festu prikazani su filmovi „Odiseja u svemiru“ Stenlija Kubrika, „Goli u sedlu“ Denisa Hopera, „Konje ubijaju, zar ne“ Sidnija Polaka, „Satirikon“ Federika Felinija, „Sumrak bogova“ Lukina Viskontija, „Strast“ Ingmara Bergmana, „Tristana“ Luisa Bunjuela, i drugi.

U pet programa 105.000 gledalaca videlo je 73 filma.

Dokumentarni filmovi svedoče o hladnom vremenu i mrazu koji nije sprečio da se ispred Doma sindikata formiraju gužve i da se traži karta više.

Velika dvorana Doma sindikata bila je puna nestrpljivih građana, koji su sedeli i na stepenicima očekujući da gledaju filmove na platnu čija se veličina upoređivala sa fudbalskim igralištem.

Naime, osnivač Festa Milutin Čolić napravio je specijalno platno za ovaj festival, koje je bilo mnogo veće i korisćeno je samo za potrebe festivala.

Dvorana Doma sindikata je bila prvo mesto u Jugoslaviji, gde je ono što je bilo nedostupno, bilo pristupačno i na dohvat ruke, podsećaju iz Kombank dvorane.

Federiko Felini, Roberto Roselini, Mikelanđelo Antonioni, Luis Bunjuel, Miloš Forman, veliki filmski autori i njihovi veliki filmovi dolazili su u Beograd.

U domaće anale ušao je i drugi Fest, koji je održan u Dvorani Doma sindikata pod pokroviteljstvom tadašnjeg predsednika Josipa Broza Tita.

Događaj su upriličili i Kirk Daglas, Monika Viti, Sergej Bondarčuk, Miloš Forman, kao i članovi posade Apola 15.

Do danas Fest beleži 4.000.000 gledalaca i gotovo 4.000 filmova, koji su na njemu imali domaću ili pak regionalnu premijeru.

Program ovogodišnjeg Festa biće objavljen 28. januara, ali se već zna da će publika gledati neke od filmova koji su nominovani za prestižnu nagradu Oskar, poput ostvarenja „Miljenica“ (The Favorite) Jorgosa Lantimosa koje ima čak 10 nominacija i otvoriće 47. Fest.

Na programu će biti i „Potpredsednik“ (Vice) Adama Mekeja sa osam nominacija za Oskara, zatim „Žena“ (The Wife) Bjorna Runga, „Šapat ulice“ (If Beale street could talk) Berija Dženskinsa, „Zelena knjiga“ (Green book) Pitera Farelija, „Hladni rat“ (Cold war) Pavela Pavlikovskog, „Kapernaum“ rediteljke Nadin Labaki.

