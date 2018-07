Film „Ko to tamo peva“ biće prikazan u Kranjskoj Gori

BEOGRAD 27. jula (Tanjug) – Kultno ostvarenje Slobodana Šijana „Ko to tamo peva“ koje je u okviru projekta „Vip kinoteka“ digitalno restaurirano, premijerno će biti prikazano van granica Srbije, na međunarodnom filmskom festivalu „Filmfest – Kranjska gora“ u Sloveniji, u ponedeljak 30. jula na glavnom trgu Kranjske gore, najavili su iz Kinoteke.

Film će biti prikazan u okviru segmenta „Srpski fokus“, a zahvaljujući podršci Vipa i njene sestrinske kompanije A1 Slovenija.

Film, snimljen u produkciji „Centar filma“, premijerno je prikazan 1980. godine, ali nakon više od tri decenije njegova popularnost ne prolazi.

Ubraja se u klasike domaće kinematografije čije se replike citiraju i danas.

Izuzetna glumačka postavka, originalan i duhovit scenario Duška Kovačevića, rediteljski pristup Šijana i nezaboravna muzika iz filma koju je komponova Vojislav Voki Kostić, čine ovaj film i danas aktuelnim, a ujedno i omiljenim među ljubiteljima sedme umetnosti u celom regionu.

Međunarodni filmski festivla „Filmfest – Kranjska gora“ održava se treću godinu za redom.

Tokom 10 dana trajanja festivala biće prikazano 50 filmova iz 20 država, Savet ovogodišnjeg žirija čine istaknuti umetnici, kritičari i stručnjaci iz celog sveta, a među njima je i Jugoslav Pantelić, direktor Jugoslovenske kinoteke i umetnički direktor FEST-a.

Film „Ko to tamo peva“ nakon procesa digitalne restauracije, u novom, unapređenom kvalitetu slike i tona započeo je svoje ponovno bioskopsko prikazivanje i van granica Srbije.

Zahvaljujući saradnji Jugoslovenske kinoteke i kompanije Vip mobile ovo je drugi film koji će doživeti međunarodnu premijeru, pored digitalno restauriranog filma „Kad budem mrtav i beo“ koji je prikazan na Berlinskom filmskom festivalu.

Zahvaljujući pionirskom projektu „Vip Kinoteka“ deset najpoznatijih naslova domaće kinematografije među kojima su i dela Živojina Pavlovića, Gorana Markovića, Živka Nikolića i Srđana Karanovića, biće digitalno restaurirana i dostupna kako domaćoj, tako i inostranoj, publici.

Do sada je digitalno restaurirano pet filmova snimljenih u periodu od 1967. do 1993. godine, a do kraja godine će u visokom kvalitetu slike i tona biti digitalno restaurirano još pet filmskih ostvarenja od nacionalnog značaja.

(Tanjug)