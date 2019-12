Galeriji Matice srpske nagrada „Museum in short“ u Milanu

BEOGRAD – Promotivni film „Momentum“ Galerije Matice srpske i Akademije umetnosti u Novom Sadu, proglašen je najboljim videom po mišljenju publike, na svečanoj ceremoniji održanoj 10. decembra u Kulturnom centru BASE u Milanu.

Predstavnicima Galerije Matice srpske, dr Snežani Mišić, programskom direktoru i Jeleni Ognjanović, muzejskom edukatoru, uručena je nagrada Museum in short.

Na ovogodišnjem takmičenju učestvovalo je 55 filmova iz 26 zemalja sveta, od kojih je 12 ušlo u uži izbor.

Nagrada žirija dodeljena je Muzeju Sigmunda Frojda u Londonu za film A Surreal Ćristmas.

Nagradu Museum in short zajednički su osmislile organizacije MUSIL (Museum of Industry and Labour), EMA (European Museum Academy), Fondazione Brescia Musei, u saradnji sa Forumom slovenskih kultura i Internacionalnim komitetom muzeja Italije kako bi na međunarodnom nivou promovisali kratke muzejske filmove.

Nagrada se od 2012. godine dodeljuje za najbolje kratke filmove, prepoznate kao najbolje forme za predstavljanje i širenje muzejskih sadržaja na angažovan i direktan način.

Promotivni film – Momentum kreirala je Galerija Matice srpske zahvaljujući saradnji sa Akademijom umetnosti u Novom Sadu u povodu izložbe Đura Jakšić, Između mita i stvarnosti.

Film je rađen po principu principu „živa slika“ u kojem su kustosi i konzervatori Galerije Matice srpske „oživeli“ Jakšićevu sliku Ustanak Crnogoraca, a profesori Akademije umetnosti u Novom Sadu je vizuelno uobličili.

Muzejske izložbe su kao pozorišne scene – mesta koja vas inspirišu, govore o prošlosti i budućnosti i podstiču emocije.

One imaju moć da ožive istorijske epohe i duh vremena.

Stvarajući „sliku u pokretu“ stručnjaci Galerije u filmu i u stvarnosti udišu novi život umetničkim delima koja žive pod krovom Galerije i tako nude posetiocima „momentum“ – nezaboravan trenutak u susretu sa umetnošću.

