Glavonić: Svi nacionalizmi završe u masovnim grobnicama

BEOGRAD – Sve karte za večerašnju srpsku premijeru filma „Teret“ Ognjena Glavonića u Kombank dvorani, u okviru Festivala autorskog filma, rasprodate su, a reditelj naglašava da je u pitanju komleksna priča sa više slojeva, koja je nažalost u javnosti i pre prikazivanja filma svedena na priču o ratu i zločinu.

Film prati Vladu, vozača kamiona u vreme NATO bombardovanja SR Jugoslavije 1999. i dok prolazi kroz razorenu zemlju, okružen posledicama rata, pokušavajući da pronađe put, ne zna i ne želi da sazna šta je to što prevozi.

„‘Teret’ je nastao kao priča o čoveku koji u toku jednog dana radeći svoj posao, za koji ne zna tačno ni šta je, otkriva istinu o tome šta prevozi, istinu o svojoj zemlji i sa tom istinom odlazi kući, ali je on postao više priča o tome šta je jedna generacija ostavila drugoj, o portretu društva za vreme bombardovanja, mladima koji se nalaze u društvu koje prestaje da postoji. Za mene je to postao film o raspadu Jugoslavije“, objasnio je Glavonić na konferenciji za novinare.

Kaže da je znao da mora da uključi sebe u tu priču, svoja sećanja, svog oca koji je bio u ratu u Hrvatskoj.

„Film je nastao iz sudara dve priče – te koja je bila inicijalna kapisla i mojih sećanja iz bombardovanja. Imao sam 14 godina, sećam se straha, paranoje, solidarnosti među ljudima, ali mi je pođednako bilo važno što sam se zaljubljivao u pank i metal muziku, koji su bili vrsta bunta i bega. To je sudar tih slika koje sam doživeo i slika koje su bile zabranjene, prećutkivane“, pojasnio je Glavonić.

Kaže da je iz filma izbacio mnogo istorijskog konteksta, informacija i otvorio mesto za veće učešće publike, sa željom da i publika prođe put sa glavnim likom.

„Taj teret nije samo teret iz kamiona ili teret koji glavni junak psihološki vuče, nego i ta tišina koja se prenosi kroz istoriju ili nemogućnost artikulisanja nekih priča“, rekao je Glavonić.

Kada je shvatio da je to film o ocu i sinu i o tome šta je generacija glavnog glumca Leona Lučeva ostavila svojoj deci, shvatio je da mu je potrebna i treća generacija koja je stvorila zemlju u borbi protiv fašizma.

„Deca koja su odrastala uz te vrednosti na kraju su ubila tu zemlju. Nije stvar u tome šta on otkriva u kamionu i da sa tom istinom treba da dođe pred ženu i dete, već i da je on dete borca sa Sutjeske. Kada se suoči sa prirodom zločina u kome učestvuje koji je u svojoj prirodi fašistički, to je težina sa kojom nastavlja dalje, sa istinom da je izneverio oca, zemlju i vrednosti na kojima je ona nastala“, istakao je Glavonić.

Reditelj je ispričao da im je u jednom selu lokaciju ustupio čovek koji je bio u paravojnim formacijama u Hrvatskoj i kada su ga pitali zašto to radi, odgovorio je: Doći će moj prijatelj koji je učestvovao u tome o čemu ti praviš film.

„Čovek je pitao: Da li vi radite priču o belom kamionu. Odgovorili smo da, a onda je on rekao: Ja sam ga tovario. Kada sam utovario nogu devojčice u crvenoj čizmici, ja sam doživeo nervni slom i godinama sam se lečio od toga. Najviše što me je pogodilo što su me uveravali da nisam video to što sam video“, nastavio je priču hrvatski glumac Leon Lučev, koji tumači glavnu ulogu.

Lučev je rekao i da mu je čovek koji im je iznajmio lokaciju, sve vreme pričao kako je bio u ratu u Hrvatskoj.

„Ja njemu sve vreme govorim na srpskom i u jednom momentu prebacim na dalmatinski i zanimljivo je bilo kako mi razgovaramo sada u selu u Srbiji, a ratovali smo jedan protiv drugog. On stane, pogleda me, ja vidim da čovek nije zlikovac i nastavimo da pričamo normalno i shvatimo da možemo opet komunicirati zajedno, ali da pre toga svakome treba svoje ogledalo“, ispričao je Lučev.

On naglašava da jezik kojim se govori na prostoru bivše Jugoslavije jeste ljudski i u meri u kojoj se bavimo ljudskim jezikom i ljudima, u toj meri pričamo istim jezikom.

„Kada su me u Sarajevu pitali kako je to glumiti Srbina, rekao sam im da nisam glumio Srbina nego čoveka. Nema tu podela, kreacija je zajednička, ali to nam izgleda nije u interesu. Ako bi se ljudi setili da bi mogli zajedno opet, onda ova vlast ne bi funkcionisala, jer ona funkcioniše samo uz pomoć podela. U suprotnom bi se otvorio prostor za prava pitanja – kako ćemo živeti bolje, zašto su prodali fabrike, odakle vam pravo da ono što je naše dajete drugome, zašto ne mislite na našu decu. Ali mi se bavimo time ko je Srbin, musliman, Hrvat, ili ko je bolji ili lošiji Hrvat“, primetio je Lučev.

Glavonić naglašava da je ceo film o tome šta preostaje.

„Ta Jugoslavija je tu da bi nam današnjica bila jasnija i kao upozorenje i podsetnik. Kada smo krenuli da pravimo film, svet je bio malo drugačiji. Sada je porast populizma i nacionalizma toliko dominantan, a ovaj film je o ishodu toga, jer svi nacionalizmi završavaju u masovnim grobnicama“, rekao je on.

Film je premijeru imao na Filmskom festivalu u Kanu, nakon čega je osvoji niz nagrada na inostranim festivalima.

