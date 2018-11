Haruki Murakami zaveštao arhivu univerzitetu

Najpoznatiji savremeni japanski pisac Haruki Murakami objavio je zaveštanje svog arhiva i kolekcije ploča tokijskom univerzitetu Vaseda, da bi izbegao njegovo rasipanje posle smrti i omogućio istraživačima uvid u svoj rad.

„Pišem već skoro 40 godina i skupio sam mnoštvo rukopisa, dokumenata, novinskih isečaka za koje više nemam mesta ni u kući ni u kancelariji. Ja nemam dece i smetalo bi mi kada bi se posle moje smrti sve rasulo“, rekao je 69-ogodišnji književnik novinarima. Ta konferencija je bila prva koju je održao u Japanu posle 37 godina.

On je rekao da je dobro što će univerzitet na kom je diplomirao preuzeti njegovu arhivu.

„Veoma me raduje što će to koristiti Japancima i strancima koji žele da istražuju moj rad“, rekao je Murakami, dodavši da bi voleo da to postane „prilika ne samo za rad na knjigama već i mesto kulturne razmene“.

Murakamijevi romani, pripovetke i eseji su prevedeni na više od 50 jezika i doživeli ogroman medjunarodni uspeh.

On je poznat i kao prevodilac američkih pisaca, što smatra nezamenljivim.

„Da sam se zadržao samo u japanskoj literaturi, mislim da bih se ugušio“, navodi pisac.

Bez obzira na sve, Japan smatra najboljim mestom za svoje arhive.

Murakami piše uz muziku, i u svim romanima ima reference na muzička dela, a univerzitetu će ostaviti i kolekciju od oko 10.000 ploča, zamišljajući čak i „koncerte s ploča“ na kojima bi ljudi slušali Murakamijev program.

„Više sam brinuo o skupljanju ploča nego knjiga“, naveo je on.

Iako je snimanje bilo zabranjeno, Murakamijeva konferencija je bila veliki dogadjaj i potvrdila da je pisac za kog je više puta bila tražena Nobelova nagrada sve vidljiviji.

Murakami je oduvek bio veoma diskretan, nikada se nije pojavio na televiziji i dao je veoma mali broj intervjua, ali je u poslednjih par meseci bio voditelj u dve radio emisije u kojima je pričao o muzici i iznosio anegdote o svojim omiljenim pesmama.

