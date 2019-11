Izašao je trejler za domaći film „Moj jutarnji smeh“

BEOGRAD – Izašao je prvi trejler za novi srpski dugometražni igrani film „Moj jutarnji smeh“ u režiji Marka Đorđevića.

Ostvarenje prati priču Dejana koji je, iako uskoro puni 30 godina, i dalje nevin. Nastoji da suzbije nemir koji oseća, a koji je prouzrokovan činjenicom da živi pod istim krovom sa ocem-pijancem i previše zaštitnički nastrojenom majkom.

Uz sve to, zanima ga da vidi da li je moguće ostvariti nešto više od prijateljstva sa devojkom sa kojom radi.

Nakon što ga lokalni vidovnjak ponizi tokom seanse, Dejan shvata da nema šta da izgubi. Osnažen tom spoznajom, on pokušava da svoj život učini barem podnošljivim.

U pitanju je prvi celovečernji igrani film scenariste i reditelja Marka Đorđevića, a u njemu je jednu od svojih poslednjih uloga odigrao Nebojša Glogovac.

Producent ovog ostvarenja je takođe reditelj, Miloš Pušić, poznat po filmovima „Jesen u mojoj ulici“ i „Odumiranje“.

Pored Glogovca uloge tumače: Filip Đurić, Ivana Vuković, Jasna Đuričić, Bratislav Slavković, Ema Muratović, Stefan Trifunović, Sonja Isailović.

Reditelj Marko Đorđević kaže da je „Moj jutarnji osmeh“ priča o odrastanju.

„Ali uz jedan ogroman izuzetak – glavni junak nije tinejdžer. U nekom širem smislu to je priča o mojoj generaciji, generaciji koju su previše štitili naši roditelji, koji su dali baš sve od sebe da nas zaštite od užasne stvarnosti koja je vrebala izvan zidova naših domova. Ali tokom godina, malo po malo, izgubili su snagu, i naše porodice su počele da se urušavaju“, rekao je Đorđević.

Ističe da je to početna tačka za ovaj film – da idemo u korak sa Dejanom dok on pokušava da prevaziđe svoju razorenu porodičnu situaciju i da bude čovek sam za sebe, a ne samo nečiji sin.

Kaže da je ideja za film nastala kada je i sam, iz radoznalosti, otišao kod lokalnog vidovnjaka.

„Razgovor ni najmanje nije tekao u pravcu u kom sam ja to očekivao. On, vidovnjak, proveo je podosta vremena ne predviđajući budućnost, već pričajući o mom seksualnom životu. Neke stvari koje je on izgovorio su bile istinite, neke nisu, ali reči koje je koristio i strast sa kojom ih je izgovarao su bili tako snažni da sam ih, čim sam stigao nazad kući, zapisao, strahujući da bih mogao da ih zaboravim. Tu je sve otpočelo. Kada je scenario bio završen, shvatio sam da sve scene govore o mladom čoveku koji se bori sa sumnjom u samoga sebe“, objasnio je reditalj.

Nada se da je uspeo da na filmsko platno prenese balkanski humor koji će zabaviti gledaoce.

„Moj jutarnji osmeh“ nastao je uz podršku Filmskog centra Srbije.

