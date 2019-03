Izložba „Svet između dve imperije“ u Metu

NJUJORK – U Metropoliten muzej u Njujorku 18. marta se otvara veoma značajna izložba „Svet između dve imperije“ na kojoj će biti izloženi najlepši primerci artefakata sa područja Srednjeg istoka na teritoriji koja se prostirala između Rimskog carstva i Partske carevine.

Tokom tri veka, od prvog do trećeg veka nove ere, te dve super sile na području koje zahvata današnje države Irak, Jermeniju, Gruziju, istočni Turkmenistan, Tadžikistan, Avganistan, Kuvajt, Pakistan, istočnu Siriju, Anadoliju borile su se za prevlast jer je to bila teritorija kojom su prolazili svi trgovački putevi od Dalekog istoka do Mediterana i tamo su se ukrštali i razni uticaji ali je cvetala i lokalna umetnost, skulpture zidne slike, nakit, i drugi predmeti.

Izložba koja će biti otvorena do 23. juna obuhvata 190 eksponata pozajmljenih za ovu priliku iz pariskog Luvra, muzeja u Grenoblu, muzeja iz regiona koji su pripadali antičkoj Partskoj državi, koja sve do početka četvrtog veka nije davala Rimu da se probije do Indije.

Eksponati će pratiti najvažnije puteve u tom delu Srenje Azije koji su vodili preko antičke Judeje, Nabateje, Arabije, Mesopotamije. Ti putevi su od regiona stvorili centar svetske trgovine i doneli su stanovniciuma značajno bogatstvo.

Na tom putu su neka od najvažnijih arheoloških lokaliteta tog perioda uključujući Palmiru, Dura Europos, Hatru koji su tokom ratnih dejstava na tom području protekle tri decenije značajno oštećeni i opljačkani.

(Tanjug)