BEOGRAD – Izložba Vuka Vidora „20.000 dana na Zemlji“ biće otvorena u Muzeju grada Beograda u utorak, 29. oktobra.

Naziv izložbe nosi sa sobom simboliku jer će na dan otvaranja biti tačno 20.000 dana od rođenja Vidora.

Ova izložba nije retrospektivna, već je pre kompilacija, mešavina raznih vidova Vidorovog stvaralaštva.

Svoj rad umetnik definiše uglavnom kao suočavanje sa svetom, unutrašnjem i spoljnim.

Vidorovi radovi odraz su te dvojnosti koja se kreće od intimnog do sveopšteg, od privatnog do političkog, od ličnih do istorijskih mitologija i njihovih procesa raspadanja pri čemu koristi sva sredstva na raspolaganju kao lepezu mogućnosti u kojoj se crtež i slikarstvo sudaraju sa skulpturama i instalacijama što na kraju oblikuje kohezivnu i ujedno kompleksnu mrežu slika i radova.

Na prvom spratu Muzeja grada Beograda u 15 sala biće predstavljeno više od stotinak radova koji obuhvataju period od više od 25 godina stvaralaštva.

Izložba će biti otvorena u 18 sati, a trajaće do 1. decembra, saopštio je Muzej grada Beograda.

Vuk Vidor je rođen 1965. godine u Beogradu, diplomirao je na Ekol darhitektur dPari, u Francuskoj.

Učestvovao je na brojnim grupnim i samostalnim izložbama širom sveta.

Zastupaju ga galerije u Parizu, Los Anđelesu, Briselu i Šangaju, a njegovi radovi su deo značajnih galerijskih i privatnih kolekcija.

Od 2012- 2014. godine bio je direktor Srpskog kulturnog centra u Parizu.

Autor je brojnih reklama i muzičkih spotova u Srbiji i Francuskoj kao i dizajner omota albuma brojnih istaknutih jugoslovenskih bendova 80-ih i 90-ih godina 20. veka.

Radio je scenografije za izložbe i pozorišne predsatve u Parizu.

Bio je art direktor kampanje i ceremonije ponovnog otvaranja Narodnog muzeja u Beogradu 2018. godine.

Živi i radi u Parizu i Beogradu.

(Tanjug)