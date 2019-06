Jedna nova Sofi Kinsela u novom romanu „Dugujem ti“

BEOGRAD – Od autorke bestseler serijala „Kupoholičarka“ Sofi Kinsele koja je zabavljala srpske čitateljke nekoliko godina sada je stigla nova knjiga koja više ne pripada pomenutom serijalu.

Novi roman je naslovljen „Dugijem ti“ i može da se uvrsti u savremene „čiklit“ knjige, ali Kinsela je izuzetno darovita i njene knjige su beskrajno zabavne i prava literatura za godišnji odmor.

Čuvena po svojim uverljivim likovima i izuzetnom pripovedavčkom daru, autorka sada sa puno duha, topline i mudrosti donosi priču o tome može li ljubav otpisati sve dugove.

Kako je izjavila autorka, njen novi roman je priča o dvoje neznanaca, Fiksi i Sebu, koji se sreću u kafiću i jedno drugome čine niz usluga: velikih, malih, usluga koje spasavaju i menjaju im život.

„Dugo sam razmišljala o ovoj ideji, ali nisam znala kako bi tačno mojih dvoje neznanaca trebalo da se sretnu… sve dok me jednog dana u kafiću jedan Amerikanac nije zamolio da mu pričuvam laptop. Dobila sam odgovor za naslov knjige“, konstatovala je Kinsela i dodala u intervjuu „Tajmu“ da voli da piše o nesavršenim junakinjama, a Fiksi je devojka koja mora stalno nešto da ’popravlja’, ponekad sa katastrofalnim posledicama. Međutim, u toku radnje romana ona uviđa kako bi mogla da počne da popravlja stvari ne samo drugima, već i sebi…

Ovo je, kako je konstatovao novinar Tajma, priča o ljubavi, samopouzdanju i menici koja sve menja.

Fiksi Far ne može da se obuzda. Ispravlja sve što stoji nakrivo, briše jedva vidljive mrlje, pomaže prijateljima u nevolji… ona jednostavno mora sve da popravlja. Na kraju krajeva, zato je zovu Fiksi. I tako, kada je zgodni neznanac u kafiću zamoli da mu na trenutak pričuva laptop, Fiksi ne samo da pristaje već spasava laptop od katastrofe. Da bi joj zahvalio, vlasnik kompjutera, Sebastijan na brzinu nažvrlja menicu, ali, naravno, Fiksi nema nameru da je iskoristi i zatraži uslugu od njega.

Tačnije, ona nema tu nameru sve dok se njena srednjoškolska ljubav, Rajan, ne vrati u njen život i ne zamoli je za pomoć. Ali ništa se ne odvija onako kako je Fiksi zamišljala, i sada ona duguje Sebastijanu i to mnogo.

Ubrzo se njih dvoje upetljaju u čitav niz „menica“, od sitnih usluga do životnih dugova, a Fiksi je rastrzana između svakodnevice zbog koje je nesrećna i budućnosti koju priželjkuje.

Hoće li Fiksi imati hrabrosti da popravi nešto i za sebe i izbori se za život kakav zaista želi?

„Menica zgodnog neznanca pokrenuće ovu zabavnu priču o porodici, odanosti i samopoštovanju. Kinsela plete čudesnu priču punu uvrnutih likova i smešnih dijaloga. Fiksi je dopadljiva junakinja za koju će čitaoci svim srcem navijati kada pokuša da uzme život u svoje ruke. Kinselini brojni obožavaoci sigurno će ‘progutati’ ovu toplu i urnebesno zabavnu knjigu“, ocenio je kriti;ar lista „Kirkus rivju“.

„Ova knjiga je porcija čistog uživanja“, mišljenje je britanske spisateljice Dženi Kolgan, dok je „Buklist“, glasilo britanskih izdavaca, kratko zabeležio: „Ljupka, neodoljiva pustolovina“.

(Tanjug)