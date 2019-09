Jesenje premijere na njujorškom Brodveju i oko njega

NJUJORK – Mnoge predstave se izvode po više sezona, ali svake jeseni u pozorišne sale na njujorškom Brodveju i oko njega stizu i mnoge premijere.

Prošle godine se iznenada pojavio tridesetogodišnji Džeremi O’Heris koji je imao priliku da mu se prva predstava koju je napisao, „Robovi igraju“ (Slave play), prikaže na sceni nekog od alternativnih dvorana u njujorškom Vilidžu.

On je tada još bio još student drame na Jejlu. Sada će ova predstava sa zvezdama kao sto su Alanis Moriset i Tina Tarner biti izvedena na Brodveju. U drami ima puno erotike između belog gospodara i crne robinje i na društvenim mrežama bilo je puno protesta, ali to je samo doprinelo da se karte za prvu sezonu rasprodaju.

Premijera je održana u „Zlatnom teatru“ 10. septembra, a režirao je Robert O’Hara.

Predstava Metjua Lopesa “ Nasledstvo“, koju je režirao Stiven Doldri i čija je premijera zakazana u teatru „Barimur“ za 27. septembar, upoređuje se sa „Anđelima u Americi“ zato što se bavi životom njujorške gej populacije.

Predstava je bila testirana prošle sezone na jednoj sceni na Vest endu i pošto je dobila dobre kritike, sada je dospela na Brodvej.

Robert Šenkan, koji je dobio nagradu Toni za predstavu „All the Way“ 2014, nastavlja svoju priču o vremenu Lindona Džonsona kao predsednika SAD predstavom “ The Great Society“ u kome predsednika igra Brajan Koks umesto Brajana Krenstona. Mjuzikli, koji se pišu da bi se puštali na đuboksovima, obično su očajnog kvaliteta, ali ponekad se pojavi i neki sasvim pristojan kao što je to slučaj sa „Mjuzikal Tine Tarner“ u režiji Filide Lojd, koja se proslavila s „Mama miom“.

Premijera je zakazana za 12. oktobar.

Još jedan mjuzikl, „Jagged Little Pill“, dobio je mesto na Brodvej, a u njemu su korišćene tačke sa najnovijeg albuna Alanis Moriset i još nekoliko novih pesama da bi se ispričala priča o porodici iz predgrađa koja se muči da reši najaktuelnija pitanja, između ostalog homoseksualni identitet i narkomaniju.

Scenario je napisao Dijablo Kodi, a režirala je Dajena Paulus.

Mariza Tomei igra udovicu poreklom iz Italije u drami Tenesija Vilijemsa „Tetovirana ruža“ koju je režirao Trip Kulman, a čije je premijera 19. septembra.

U pozorištima oko Brodveja (off) Piter Dinklidž, koji je bio savetnik kralja u seriji „Igra prestola“, igra Sirana de Beržeraka u teatru „Daril Rot“, a premijera je zakazana za 11. oktobar.

U Nacionalnom teatru ponovo će se izvoditi dve drame – politička drama Tonija Kušnera „Svetla soba zvana dan“, koja je izvodejna1990, i „Obojene devojke koje su htele da izvrše samoubistvo“, koja je premijerno izvedena 1976.

