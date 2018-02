Josipa Lisac održala antologijski koncert u Sava centru

Pop diva Josipa Lisac održala je antologijski koncert sinoć na sceni beogradskog Sava centra.

Okružena sa šest izvanrednih muzičara koji su činili fjužn-džez bend, Lisac je izvela svoje dobro prepoznatljive hitove u sasvim novim modernim aranžmanima.

Pesme kao što su „Hir, hir, hir“, „Boginja“, „Danas sam luda“, „Magla“ i druge, zvučale su moderno kao da se izvode na nekom prestižnom džez festivalu.

Publika u Sava centru je sa velikim oduševljenjem pratila ovaj prvorazredni kulturni događaj i često prekidala Josipu uzvicima „bravo“ i fenetičnim aplauzom.

„Sve je ovo poznnato, pustimo da emocije učine svoje“, kazala je ona na početku koncerta i prepustila se magičnom, a na momente i furioznom muziciranju svog benda koji je oživljavao najbolje momente iz tradicije džeza, roka i fankija.

Posebnu pažnju publike privuklo je izvođenje pesme „Gđe Dunav ljubi nebo“, ispraćene zvucima mediteranske harmonike, što je ovom legendarnom hitu dalo poseban zvučni okvir.

Lisac je u jednom trenutku zamolila publiku za malo pažnje, a potom prepričala svoje druženje sa nedavno preminulim glumcem Nebojšom Glogovcem.

„On je tako uživao u životu. Njegov smeh i srce čuo se od Beograda do Pančeva… Od Fažane do Briona. Sarađivali smo u pozorišnoj predstavi “Pijana noć“ i filmu “Ustav republike Hrvatske“. Strašno je to što se dogodilo“, kazala je Lisac.

Poseban segment sinoćnjeg koncerta bio je nastup zagrebačkog džez benda „Chui“ koji je nedavno snimio pesmu „Tebi putujem“ sa Josipom Lisac.

Moderan, autentičan džez 21. veka ispunio je svaki ugao Sava centra i izmamio glasne ovacije publike.

„Kazala sam vam da su odlični. Ovo je ta moderna, sjajna muzika koja ima budućnost. I ovaj bend ima budućnost i ja sa njima imam budućnost“, kazala je Lisac.

(Tanjug)