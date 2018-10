Jun Su Na: Zaljubila sam se u džez na prvi pogled

BEOGRAD – Jun Sun Na, južnokorejska pevačica svetske slave, nastupiće večeras u Kombank Dvorani u okviru programa Beogradskog džez festivala.

Gošća iz Južne Koreje rođena je i odrasla u Seulu, a studirala u školi za džez i savremenu muziku CIM u Parizu.

Početkom 2007. započinje saradnju sa švedskim gitaristom Ulfom Vakeniusom, što je dovodi do ugovora sa renomiranom nemačkom kućom ACT i meteorskog svetskog uspeha.

Na albumima je prate i Lars Danijelson i Vensan Perani, a na novom izdanju „She Moves On“ čini iznenađujući obrt sa avangardnom američkom ekipom koju čine Džejmi Saft, Bred Džons, Den Rizer, Mark Ribo, izvodeći sjajne obrade bisera Džimija Hendriksa, Džoni Mičel, Pola Sajmona i Lua Rida…

Sun Na će večeras izvesti nekoliko novih kompozicija sa poslednjeg albuma „She moves on“, ali i mnoštvo numera sa prethodnih albuma.

U razgovori sa organizatorima festivala Ju Sun Na pred večerašnje premijerno gotovanje u Beogradu kaže džez nije popularan u Koreji koliko je u Evropi, ali se to polako menja.

“ Počela sam da slušam muziku sa Zapada dok sam bila tinejdžer. Američki pop i folk, ali i francusku muziku. Džez sam otkrila u toku studija, pre toga nisam znala ništa o njemu. Džezu sam se okrenula sticajem okolnosti. Želela sam da studiram muziku, a jedan prijatelj me je savetovao i, na kraju, ubedio da to bude džez. Za Pariz sam se odlučila jer sam volela francusku muziku i kulturu. Upisala sam se na Školu džeza i savremene muzike, jednu od prvih džez škola u Evropi i to je bila ljubav na prvi pogled“, kazala je Sun Na.

Južnokorejska džez pevačica je dobitnica prestižne nagrade „Orden reda viteza umetnosti i književnosti“ koju dodeljuje francusko Ministarstvo kulture kao i nagrade EĆO koju nemačka muzička kritika dodeljuje najboljem vokalnom solisti na svetu.

Ona kaže da nagrade i mišljenje kritike su veoma bitni, jer u prvi plan stavljaju muzičare koji su njihovi laureati.

„Privilegija je biti izložen pažnji javnosti na takav način, u svetu sa toliko talentovanih muzičara i umetničkih projekata. Kada sam počinjala, nisam razmišljala o osvajanju priznanja. Zamišljala sam kako pevam na festivalima kao što je Beogradski džez festival. Dirnuta sam priznanjima koja su mi dodeljena, ali ne razmišljam o njima kao nečemu što bi moglo uticati na moju karijeru. Prihvatam ih kao znak prepoznavanja za svoje umetničko putovanje“ kaže Sun Na.

Prema njenim rečima još uvek se oseća kao početnica.

„Volim da učim nove stvari, sarađujem sa različitim muzičarima i producentima. Slušam mnogo muzike, to mi pomaže da zadržim zdravu distancu od onoga što sama radim. Trudim se da otvorim um za ono što me okružuje“ kaže Suna Na i dodaje da joj se veoma dopada slogan festivala „Džez bez granica“.

„Džez mi je pomogao da otvorim um i doživim pravo prosvetljenje. Muzika ima poseban, univerzalni jezik koji ne zna za granice. Dva muzičara iz različitih zemalja koji se sretnu po prvi put uvek će moći da stvore neku melodiju, a njihova muzika da dirne druge ljude širom sveta, da ih pokrene i natera da igraju. Jezik muzike razume svako, po sopstvenom osećaju, bez preduslova da taj jezik mora da govori. Džez je tu već više od jednog veka i mislim da je pred njim još dosta lepih godina. Džez ima mnogo posebnih uloga – da edukuje, socijalizuje, kreativno deluje i zabavi“ kaže Sun Na.

