„Kakva ženska!“ – priče o progresivnim ženama

BEOGRAD – Izdavačka kuća „Kreativni centar“, poznata kao jedna od najboljih specijalizovanih za knjige za decu i omladinu, objavila je knjigu priča o ženama koje su na našim prostorima bile progresivne kada to nije bilo moderno – „Kakva ženska!“ autorki Jelene Mitrović i Sonje Bajić.

„Postoje neki mali ljudi koji donesu velike promene i boljitak, a na njih zaboravimo. U prošlosti se to često dešavalo, naročito ako su ti heroji bili – žene. Naše današnje društvo ne bi izgledalo ovako kako izgleda da nismo imali heroine koje su dale sve, ne bi li donele promenu u patrijarhalnu i učmalu sredinu“, navodi Sonja Bajić, jedna od autorki knjige.

U knjizi su date biografije žena iz 19. i prve polovine 20. veka koje su na našem području ostavile istorijski trag.

Među njima su prve feministkinje Draga Dejanović i Savka Subotić, filozofkinja Ksenija Atanasijević, dobrotvorka Marija Trandafil, prva lekarka Draga Ljočić, hrabra ratnica iz vremena Prvog balkanskog i Prvog svetskog rata Milunka Savić, prva žena pilot Danica Tomićć, prva operska pevačica Draga Spasić, arhitektkinja Jelisaveta Načić, umetnica Nadežda Petrović i mnoge druge.

Sve one su bile progresivne u sredini koja to najčešće nije želela da prihvati, humane i hrabre u vreme kada je bilo najteže, spremne da pokažu svoje sposobnosti i vanserijski talenat onda kada su pogledi društva bili najstroži.

Danas se o njima retko govori i, osim toga što pokoja ulica ili škola nose njihovo ime, ostaju nepoznate.

„Inspiraciju za blog ‘Kakva ženska!’, na osnovu kojeg je nastala ova knjiga, pronašle smo u globalnom pokretu i slavljenju žena koje se konačno dešava u zadnjih nekoliko godina. To nam se učinilo kao pravi put i odlučile smo da pričamo malo i o ženama s naših prostora! Svake nedelje od – simbolično – 8. marta 2016. do 8. marta 2017. na blogu smo objavljivale priču o jednoj ženi i ilustraciju. To su žene iz poslednja dva veka, iz sekularnog sveta – umetnice, naučnice, lekarke, ratnice – sve u svemu, žene koje zaslužuju da makar s vremena na vreme budu u centru pažnje“, navodi Sonja Bajić, arhitektkinja i ilustratorka ove knjige.

U odnosu na blog, knjiga donosi dopunjene priče, nadograđen vizuelni momenat i dosta dodatnog materijala u vidu fotografija, dokumenata i citata.

Na pitanje o tome kome je ova knjiga namenjena Jelena Mitrović, sociološkinja i autorka tekstova, odgovara:

„Obično na ovo pitanje odgovorim(o) da bismo volele da knjigu čitaju devojke/devojčice, ali zapravo mislim da je važno da knjigu čitaju i momci. Mladi ljudi sa ovom tematikom mogu da se upoznaju jedino preko ovakvih izdanja i projekata, jer je, nažalost, ne upoznaju kroz formalno obrazovanje. Nadamo se da će mlade ljude knjiga podstaći na razmišljanje i kritičko preispitivanje okruženja, a da će starije podsetiti na neke vrednosti koje smo kolektivno zanemarili“.

