Kindl o efikasnom i zabavnom „Smart home“ konceptu

BEOGRAD – Čarli Kindl je danas u Beogradu održao predavanje na temu „The future of IoT devices in The Home“, on je inače 21 godinu proveo radeći na razvoju Microsoft proizvoda i servisa, a za Tanjug je govorio o „Smart Home“ konceptu kao odličnom za ekonomsku efikasnost i bezbednije domaćinstvo, ali i kao o dobroj zabavi.

Jedan od tvoraca Amazon Ećo i Alexa virtuelnog asistenta, Kindl kaže da definitivno koncept „Smart Home“ pruža mnogo zabave, čini život ugodnijim, nudi mnoge zanimljivosti i pre svega povećava bezbednost domaćinstava.

(Tanjug)