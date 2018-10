Knjiga „Tito“ Ive i Slavka Goldsteina predsvaljena na Sajmu

BEOGRAD – Knjiga „Tito“, sveoubuhvatna i zanimljiva biografija Josipa Broza Tita, autora Slavka i Ive Goldsteina predstavljena je večeras u okviru programa Beogradskog sajma knjiga.

Osim jednog od autora Iva Goldsteina promociji knjige prisustvovali su i istoričarka Latinka Perović i novinar i publicista Teofil Pančić.

Skoro 35 godina od smrti Josipa Broza Tita u Zagrebu se u izdanju „Profila“ pojavila knjiga „Tito“, a „Akademska knjiga“ iz Novog Sada reprintovala je ovo istorijsko štivo i pomogla da se javnost na prostoru nekadašnje Jugoslavije obavesti o naučnim istraživanjima vezanim za Josipa Broza Tita.

Latinka Perović je na početku promocije napomenula da je o Titu napisano mnogo knjiga različitih po karakteru i vrednosti.

„Ivo i Salvko Goldstein su se našli pred opšežnim zadatkom da objasne ličnost Josipa Broza Tita koji je personifikovao drugu Jugoslaviju. To nije bio nimalo lak zadatak. Autori su se pre ove knjige bavili delom Miroslava Krleže i između ostalog napisali kapitalno delo „Jasenovac i Blajburg nisu isto“ što je zapravo stvorilo dobar temelj za poduhvat čiji rezultat večeras predstavljamo“, kazala je Perović.

Ona je istakla da je Josip Broz imao buran, intezivan i dugačak život, i da su autori knjige uspeli da objasne kontekst epohe u kojoj se odigravao taj život.

„Knjiga se čita sa velikim interesovanjem, jer je napisana na zanimljiv i sveobuhvatan način Tita posmatra kroz istorijske događaje na jugoslovenskom prostoru. Autori predstavljaju tita kao ličnost 20. veka. Kameni međaši tog veka obeležili su njegov život i to se oseća dok čitate tih 911 strana“, kazala je Latinka Perović.

Prema njenim rečima, knjiga prati Tita od kraja Prvog svetskog rata, pa kroz obrise zabranjene Komunističke i gerilski rat protiv nacizma i fašizma pa sve do posleratnog sukoba sa Staljinom i napora da se sačuva nezavisnost.

„Nisam do sada pročitala knjigu u kojoj je do sada predstavljen obračun sa klasnim neprijateljem u Srbiji i Hrvatskoj za vreme i posle 1945. godine. U knjizi možemo vodeti da je Tito podsticao nasilje da bi potom sam stavljao to nasilje pod kontrolu. Autori smatraju da je to bila glavna karakteristika Titove vladavine“, kazala je Perović.

Teofil Pančić naglašava da je velika, fascinantna, glomazna biografija stala u knjigu koja Tita slika sa svih tamnijih i svetlijih strana u svim formatima.

„Činilo mi se da su autori unapred osluškivali moguće prigovore čitalaca dok su pisali knjigu. Mi ne čitamo knjigu o nekome ko nam je nepoznat već o nekome ko je u velikoj meri odredio naše živote. Autori pretpostavljaju sva predubeđenja čitalaca i na najbolji način ih objašnjavaju. Za nekog je Tito bio srbožder, za drugog komunistički diktator, pa grozni unitarista…Na manje od 911 strana nije se ni moglo napisati sve o takvoj ličnosti koja je obeležila 20. vek“, kazao je Pančić.

Jedan od autora knjige Ivo Goldstein kazao je da Tito bio veoma kompleksna ličnost i da je zajedno sa ocem Slavkom pisao knjigu o njemu sa velikom strašću.

„Pokušao sam u ovoj knjizi da se odmaknem od sopstvene percepcije o njemu. Sada mislim bolje o Titu nego u momentu kada je umro. Predstavili smo između ostalog njegove „moskovske“ godine. Period kada je od 1936. do 1938. boravio u glavnom gradu tadašnjeg Sovjetskog Saveza. U knjizi je opisan i njegov sukob sa Đilasom za šta mislim da bi takođe bilo interesantno za čitaoce. Sve u svemu verujem da je Josip Broz Tito bio najznačajniji državnik kojeg je jugoslovenski prostor ikada imao“, kazao je Goldstein.

(Tanjug)