Književnik Risto Lazarov dobitnik dve nagrade Zadužbine Petra Kočića

Književnik Risto Lazarov dobitnik je dve ovogodišnje nagrade koje dodeljuje Zadužbina „Petar Kočić“ iz Beograda.

Žiri, čiji je predsednik bio Nikola Vukolić, a članovi pisci Miljenko Jergović i Mladen Vesković, jednoglasnom odlukom dodelio je nagradu „Kočićevo pero“ Lazarovu za knjigu „Cedjena“ u izdanju Zadužbine „Petar Kočić“.

Lazarov je prestižnu književnu nagradu „Kočićeva knjiga“ za celokupno književno stvaralaštvo, primio na svečanosti u Vukovoj zadužbini u Beogradu.

Po saopštenju žirija, nagrada se dodeljuje za „visoka dostignuća u savremenoj književnosti i odanost lepoti Kočićeve misli i reči“.

Proteklih godina nekoliko knjiga Riste Lazarova obavljeno je na srpskom jeziku.

Predsednik žirija Nikola Vukolić rekao je da je knjiga pesama „Cedjena“ tematski i problemski raznovrsna, stilski i jezički uravnotežena, poetički i filozofski utemeljena.

„U njegovim pesmama posebno imponuje teza da su reči svetlosnog porekla, te njihov smisao nije u tome da znače, već da svetle. Lazarov je svojim celokupnim, višedecenijskim, radom na najlepši način obeležio protekli period u našoj književnosti. Stvorio je raskošno književno delo, po kome je prepoznatljiv i znan. Zahvaljujući svojoj pronicljivosti i veštom pisanju, Risto Lazarov je potvrdio ugled u našoj književnosti i time zaslužio i nagradu Kočićeva knjiga, koja se dodeljuje za celokupno književno stvaralaštvo“, rekao je Vukolić.

Na dodeli nagrada istaknut je veliki prevodilački trud i rad Lazarova, kao i to da je na makedeonski preveo „čitavu srpsku biblioteku“, a navedeno je i da on neguje brojna iskrena prijateljstva sa srpskim autorima i promoviše vezu izmedju Srbije i Makedonije.

Nakon uručenja nagrade, Lazarov je rekao da se oseća sjajno.

„Primio sam čak dve Kočićeve nagrade i to u tako lepom društvu, gde su mi svi drugar do drugara. Nisam ni sanjao da ću to doživeti. Zaista sam zadovoljan. Drago mi je da je sagledano da nešto radim. U srcu nosim Beograd. Često sam u prestonici, i kad nisam – jesam. Mislim da smo nepravedno udaljenijeni jedni od drugih i da bi trebalo da se ponovo zbližavamo. Više mi znači da me objave u Beogradu, nego, recimo u Kanadi“, rekao je Lazarov agenciji Beta nakon dodele nagrade.

