Koraksićeva karikatura i naslovna Danasa neprimereni

BEOGRAD – Ministarstvo kulture i informisanja Srbije ocenio je danas da su naslovna strana i karikatura Predraga Koraksića Koraksa dnevnog lista „Danas“ od petka, 9. novembra, krajnje neprimereni jer direktno ili indirektno stavljaju u neprihvatljiv i moralno nedopustiv kontekst predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, kao i poslanike Narodne skupštine Aleksandra Martinovića i Vladimira Orlića, s najvećim ratnim zločincima Drugog svetskog rata.

„Iz navedenog razloga javno izražavamo nezadovoljstvo i osuđujemo ideju dnevnog lista ‘Danas’, kojom se na ovaj način dovodi u pitanje dostojanstvo predsednika Republike Srbije i poslanika Narodne skupštine. Napominjemo da ta uvredlljivost dolazi u trenutku kada i predsednik države i Vlada Republike Srbije daju veliki doprinos medijskim reformama koje su u toku“, kaže se u saopštenju Ministarstva.

Ističe se da će Ministarstvo „uvek podržavati slobodu medija i govora, dobronamernu kritiku i iznošenje drugačijeg mišljenja, što su i osnovni postulati demokratije, ali će i uvek osuđivati svaki čin koji nije u skladu sa kodeksom i moralnim normama civilizovanog društva“.

Ministarstvo dodaje da „ujedno smatra da je kada je reč o naslovnim stranama, karikaturama i satiri, neophodno imati meru i dostojanstvo, što u ovom slučaju dnevni list ‘Danas’ nije ispoštovao“.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je sinoć, komentarišući naslovnu stranu „Danasa“ na kojoj je na karikaturi doveden u vezu s nacističkim vođom Adolfom Hitlerom, da to govori o stepenu sloboda u Srbiji, ali i da njegove političke protivnike najviše nerviraju uspesi Srbije.

Na pitanje novinara da pokomentariše karikaturu na kojoj je povezan s Hitlerom i da kroz usta šefa poslaničkog kluba Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Aleksandra Martinovića on govori, Vučić je rekao:

„O čemu je reč? A šta je rekao Martinović? A ja Hitler? A meni hitlerovci pobili celu familiju. Ali, dobro, šta ćete, to je demokratija u Srbiji. To je najvažnije da postoji, ili što bi oni rekli – diktatura na nivou u kojoj predsednika poredite sa Hitlerom“.

Dodao je da ne mora ni da vidi naslovnu stranu, ali da to dovoljno jasno govori o stopama sloboda u Srbiji.

„Hitlerovci su moju familiju ubili i uvek sam se borio protiv fašista, i protiv jednoumlja i nastaviću da se borim protiv svih onih koji misle to, ali rečima, stavovima, boljom politikom i boljom Srbijom, jer je to ono što njih najvise nervira. Najviše moje protivnike nerviraju uspesi Srbije“, poručio je predsednik Srbije.

(Tanjug)